Eugenia Tobal, separada de su joven novio

La semana pasada, el foco de los medios se centró en Eugenia Tobal (41) luego de que la revista Caras publicara en su tapa que esperaba un bebé de su joven novio, Marthin Cevasco (28). Sin embargo, la actriz salió furiosa a desmentir la información. "Lamentablemente, es falso; es muy doloroso que se metan con eso", le dijo a Ciudad, y luego publicó un chat con el vicedirector de la publicación, Héctor Maugeri.



Pero lo cierto es que no solo Tobal no estaba embarazada sino que, además, está separada de Cevasco. "Estaba Eugenia también (en la gala de E! Entertainment), no pude hablar mucho, pero se separó del novio. Salió en las revistas que estaba embarazada. Obviamente era mentira, no pudimos profundizar, pero está separada", reveló Ángel de Brito, en Los Ángeles de la Mañana.

Fuente: Ciudad.com