El festejo de Sol Pérez, en topless sobre la cama

Sol Pérez tiene acostumbrados a sus fans con las fotos en las que expone sus atributos físicos. Y ha ido sumando cada vez más seguidores en las redes sociales. Es así que llegó a "un millón ochocientos mil" en Instagram. Para festejarlo y como forma de agradecimiento posteó una foto donde se la ve recostada sobre la cama y apenas "vestida" con la parte de debajo de su ropa interior."Para una noche a puro cerrucho", se puede leer en un comentario de una foto de Instagram de Sol Pérez. La cuenta es de Luis Acuña, un pastor protestante que en Instagram aparece con la cuenta @Episcopaluruguay.Al enterarse que se trataba de un religioso, muchos usuarios comenzaron a criticarlo, pero Acuña salió a defenderse: "Quiero aclararles que no soy cura católico amigos solo soy protestante. A los hombres no sean hipócritas... lo piensan pero no lo dicen... más vale la sinceridad y a las chicas, sorry. Gracias no me manden más solicitudes no voy a aceptar a nadie".