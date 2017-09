Los buenos recuerdos de cama del Pollo Álvarez e Ivana Nadal

El Pollo Álvarez confesó cuál fue la mujer con la que la pasó mejor en la intimidad. Y ella, justamente, se encontraba en el programa como invitada.



"De todas las mujeres que se nombraron, que dicen que son muchas, otros dicen que son pocas, no importa, la persona con la que mejor la pasé en la cama fue Ivana Nadal", expresó en el programa "Con Amigos Así".



Finalmente, lejos de ser una situación tensa, el momento fue festejado con risas y la confesión de Ivana, quien retribuyó el comentario, asegurando que él también cumplía con la misma condición.



Mientras tanto, la bella morocha señaló a Primiciasya: "Recibí muchos comentarios positivos, de mucho amor tras mi visita al su programa. Tenemos una relación muy linda, siempre priorizamos la relación personal más que el noviazgo. Como personas nos queremos un montón. No solemos hablar mucho, pero siempre que hablamos es con muy buena onda. Yo voy a sus programas, él viene a los míos. Le deseo lo mejor del mundo, sé que está teniendo un presente hermoso y me pone muy contenta".



"En cuanto a las declaraciones que hizo, es un halago. Me hace morir de risa con esas cosas que le salen, lo viví personalmente su declaración, así que lo tome muy bien. Tengo muy buenos recuerdos con él, nos queremos y nos vamos a querer siempre", remarcó Ivana.