¿Escándalo en puerta para Midachi?: Denuncia por una deuda

MIDACHI incumple obligaciones con Actores, OSA y sistema previsional. Lee el Comunicado en https://t.co/jzVLG1vBBT pic.twitter.com/Y4uxLQhoRe — Asoc.Arg. de ACTORES (@actoresprensa) 5 de septiembre de 2017

Un comunicado de la Asociación Argentina de Actores generó un tremendo revuelo en las últimas horas. Es que, la reconocida entidad sindical que reúne a los artistas de todo el país denunció a los Midachi por no presentar los pagos correspondientes a los primeros meses de su show.En detalle, la asociación dio a conocer a través de un escrito "la decisión unilateral e ilegítima" de la productora conformada por Dady Brieva, Miguel Del Sel y Darío "Chino" Volpato de no haber presentado en dicho sindicato los contratos, ni los pagos correspondientes a los actores antes mencionados.Entre otras cosas, Actores precisa que "los productores no sólo incumplen el Convenio Colectivo de Trabajo 307/73 de la rama de Teatro, sino que además evaden los aportes sindicales y las contribuciones a la O.S.A. (Obra Social de Actores)".Y, contundente, la entidad avisa que se han "efectuado denuncias ante los organismos competentes" e intiman "a la empresa a que cumpla con sus obligaciones".