Silvina Luna contra Barby Silenzi: La tildo de "maleducada" y "cara de ..."

Silvina Luna y "El Polaco" tuvieron un año tumultuoso: en enero comenzaron su relación, en febrero se fueron a vivir juntos, en mayo anunciaron su casamiento y en estos últimos meses cortaron y volvieron tres veces.



Por si esto fuera poco, el cantante tropical le confesó que le había sido infiel con Barby Silenzi.



En Ezeiza, recién llegada de Uruguay, la ex Gran Hermano brindó un móvil para Los Ángeles de la Mañana en el que aseguró: "Tengo la energía puesta en cosas de mi vida, en el trabajo. Quiero desdramatizar un poco y seguir adelante, no pasa nada. Estamos distanciados y yo estoy haciendo un proceso interno porque todo es muy reciente. Mandarme a decir algo como que es definitivo no tiene sentido. Pasamos nueve meses muy lindos, cosas increíbles, y prefiero quedarme con eso".



"Somos adultos, profesionales y sabemos manejarlo. Estamos expuestos y es parte de nuestra vida. Pero a todos les pasa que se enamoran, se separan... Hacemos lo que podemos. Jamás dejaría el trabajo, es muy importante en mi vida. Estoy agradecida de este año que tengo. Me hace muy bien. Pedro Alfonso decidió sacar nuestras partes juntos, nos cruzamos en el saludo nomás, pero no por mí. Al menos por ahora es más cómodo. En camarines está uno en una punta y el otro en otra. Igual si nos cruzamos está todo bien, todo cordial", continuó.



Por otro lado, también se refirió a la tercera en discordia, Barby Silenzi. "Mi relación es con él, no con ella. Los de afuera son de palo y no tengo nada que decir. Hubo otras cosas, esto no viene de ahora. Pero no quiero hacer terapia delante de cámara, por algo gasto fortunas en terapia. Cada mujer se pone en el lugar que quiere y que puede, y eso es todo lo que puedo decir de esta chica. No es mi amiga y no tiene que darme ninguna explicación. Es mi novio el que tiene que decirme las cosas", explicó.



"Es real que hace un mes y medio fuimos a comer y hubo una presentación oficial que hizo Ezequiel para que haya buena onda. Yo, a partir de ahí, empecé a saludarla y ella me daba vuelta la cara. Me preguntaba por qué hará eso pero quedó ahí. Pero el miércoles que fueron todos a ver a Ezequiel, la agarré un segundo para explicarle que yo quería tener buena onda con ella, que no me quite el saludo, que sabía que Ezequiel la quería y me gustaría que esté todo bien. Después igual entendí todo un poco. Ella tenía mucha cara de orto y se paró y se fue enseguida. Muy maleducada", concluyó sobre su relación con la bailarina.

Fuente: Diario Show