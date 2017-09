Espectacular ex Gran Hermano convive con un ex futbolista

Despertar cada mañana con alguien que tiene alma ? hermoso regalo @santi_ladino Una publicación compartida de Maria Paz Delgado (@maypidelgado) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 7:37 PDT

Tras sufrir varias decepciones amorosas, Maypi Delgado se puso un objetivo claro: caminar por el sendero de la soltería y disfrutar a pleno de su vida lejos de los medios masivos de comunicación. Para eso, eligió centrarse en su marca de camperas de cuero y en su mayor pasión: la pintura. En el camino, sin buscarlo, se cruzó con un hombre que le cambió la vida: Santiago Ladino.El ex fubtolista, ni bien la vio, lo supo: haría hasta lo imposible por conquistarla. Ella, lejos de hacerse la difícil, aceptó salir con él. Esa primera cita marcó un antes y un después en la vida de ambos. Rápidamente, se pusieron de novios: "Gracias a Dios conocí a alguien que me hace reír todos los días, y creo que es lo más importante. Siempre dije que lo que tiene que tener un hombre para que me conquiste es que me haga reír, así que estoy feliz", le contó la morocha a Clarín.Ahora, decidieron dar un paso más. Si, ¡se fueron a vivir juntos! Si bien ella estaba muy cómoda en su departamento, estaba deseosa por convivir. Emocionada, compartió una significativa imagen a través de su Instagram Stories. Sobre la cama, apoyó dos cuartos de helado y agregó emoticones que hacen referencia a la mudanza.Consultada por Paparazzi, Maypi confirmó la noticia y contó: "Si, me mudé con mi pareja, a su casa. Me lo propuso él. Estoy súper feliz".