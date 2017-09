Yanina Latorre: "Diego está con ayuda psiquiátrica"

Luego de que Fernando Burlando revelara que en varias oportunidades recibió un llamado de Diego Latorre diciéndole que tenía ganas de suicidarse, Yanina Latorre contó que su marido "está con ayuda psiquiátrica".



El representante legal del comentarista deportivo, Burlando, reveló luego de la conferencia de prensa de Natacha Jaitt que "Latorre me llamó tres veces diciéndome que se quería suicidar". "Diego Latorre está entregado, sin ganas de vivir. Sufre todos los rebotes mediáticos", aseguró, y aclaró que la entrevista que el exjugador brindó en Intrusos fue "un error".



Tras la brutal revelación del abogado, Yanina explicó la situación en Polino Auténtico, el programa conducido por Marcelo Polino en Radio Mitre y donde ella es panelista.



"La verdad es que yo estoy un poco más tranquila. Veo que se está empezando a hacer Justicia. Esta denuncia se hizo casi al principio pero en ese momento, pecamos de inocentes, creíamos que en una semana venía otra noticia y todo esto pasaba. Pero del otro lado hubo ensañamiento, con más chats y más audios. Siempre eran las mismas cosas, amenazas, mensajes en Twitter, y después la extorsión fue in crescendo", explicó Yanina.



Y agregó: "Actuamos como debíamos actuar, contratamos un abogado penalista (Burlando) y se hizo una denuncia penal. Nosotros juntamos muchas pruebas, algunas son públicas y otras no, de las que no puedo contar porque hay secreto de sumario. Pero cuando esto termine me gustaría sentarme y contar realmente cómo fue todo el proceso. Nuestra vida se volvió una psicosis porque era levantarse todos los días con una psicosis distinta y una extorsión distinta, y que no digan ahora que era en chiste".



Luego, se refirió a las declaraciones de Burlando respecto a Diego: "Ahora él está en San Juan y no está bien. Ya contó varias cosas Burlando pero no voy a hablar de eso. Está con ayuda psiquiátrica y gracias a Dios es súper profesional y está trabajando un montón".



"Quiero que la gente sepa que su pecado fue acostarse con el ser equivocado dos veces y ca. . . a la mujer, cosa que yo no sé si voy a perdonar. A mí esto no me sirve. Necesito que pare el quilombo. Para mí esto es un dolor, se me cae un proyecto de 23 años. Del otro lado se tornó una obsesión buscando plata, pero también buscando divertirse y reventar al pedo porque para mí, hay un poco de obsesión", sostuvo.



Respecto al allanamiento, la panelista aseguró que no fue un pedido de ella ni de su marido como dijo Natacha. "No lo pido yo, no tengo ese poder. Si yo hubiera tenido poder, la callo desde un principio. Esto lo decide el Juez y es un delito grave, porque es amenzas, extorsión, una familia. Tengo un montón de pruebas que voy a mostrar y las voy a contar. Sé toda la verdad entera. Vi y escuché todo", dijo.



"Ella (Natacha) se creyó que era graciosa y que nosotros éramos tarados, y no somos tarados", tiró Yanina.



Por último, consultada por Polino sobre si le gustaría que Natacha vaya presa, expresó: "A mí me gustaría que se haga Justicia y pague por lo que hizo. Y yo también voy a iniciar mis causas después porque estoy juntando todas mis pruebas de todo lo que se me difamó".



"Si el allanamiento da positivo y después va a indagatoria, es de cinco a diez años de prisión. Acá no hay fianza, no hay nada. Yo no estoy dispuesta a negociar. No sé qué hará mi marido. Esto no me lo arreglan tres pesos. Yo no quiero nada, no me interesa la plata, quiero Justicia", concluyó Yanina Latorre.

