Como una verdadera diva, Wanda Nara lanzó su propio reality show a través de su nuevo canal de Youtube en donde muestra la intimidad de su hogar en Italia. Y, en esta oportunidad, la rubia compartió un video sobre cómo prepara cupcakes para recibir a las amigas de su hija Francesca.Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron los ingredientes de la receta si no el glamoroso look de Nara para cocinar: zapatos taco aguja azules y un vestido ajustado con un súper escote acompañado de un delantal azul.En el transcurso del video, se pudieron observar los lujos de su cocina, la intimidad de su hogar y a su hija menor Isabella, que se la vio en su sillita, con la cara y los dedos llenos de dulce de leche.