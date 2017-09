Los dibujos clásicos de Disney que se volverán de carne y hueso

Una arruga en el tiempo

El cascanueces

El regreso de Mary Poppins

Dumbo

El rey león

Mulán

Y hay más

Miles de fanáticos se reunieron el pasado 15 de julio en California en el marco de la D23 Expo, convención que reúne a los fanáticos de Disney cada dos años. A la cita también asistieron directores, productores y actores que se encargaron de comunicar todos los títulos que el gigante de entretenimientos estrenará en el futuro próximo.Son 21 los proyectos que verán la luz de aquí hasta el año 2019, capitaneados por los largometrajes de Marvel y Lucasfilm.Pero no todo en esta vida gira alrededor de superhéroes y sables de luz, por eso ya están encaminadas seis películas para los amantes de los grandes clásicos de la casa del ratón Mickey.Ava DuVernay será la encargada de llevar a la pantalla grande la novela de Madeleine L'Engle, rechazada 26 veces antes de encontrar un editor que la apoyara. La historia gira en torno a tres niños (Storm Reid, Deric McCabe y Levi Miller) que deben viajar a través del tiempo y el espacio para rescatar al padre de dos de ellos, personificado por Chris Pine. Al resto del elenco lo completa Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Zach Galifianakis y Michael Peña.Estreno: 9 de marzo de 2018.Adaptado por Ashleigh Powell y dirigido por el sueco Lasse Hallström, el cuento de la niña que recibe como regalo de Navidad un pequeño cascanueces mágico llegará a finales del 2018.Grandes nombres componen el reparto: Keira Knightley como el Hada de Azúcar, Morgan Freeman como Drosselmeyer, Eugenio Derbez será el Rey del Reino de las Flores, Helen Mirren como Mother Ginger y Mackenzie Foy en la piel de la joven Clara.La producción también contará con un cuerpo de danza creado por los bailarines modernos Sergei Polunin y Misty Copeland (que también se calzará los zapatos de La Bailarina).Estreno: 2 de noviembre de 2018.Sin dudas, una de las más esperadas. La nana más famosa y querida del mundo vuelve de la mano de Emily Blunt después de 53 años.Esta segunda parte estará a cargo de Rob Marshall, un viejo conocido de los musicales que ya cuenta en su haber con Chicago (2002), Nine (2009) y En el bosque (2014), esta última también de Disney.Ambientada 20 años después de la partida de la casa de los Banks, Mary Poppins se encontrará con los hermanos mayores -Jane y Michael- y con ayuda de la magia deberá apoyarlos a superar un momento difícil.Se unen a esta nueva aventura musical Meryl Streep, Colin Firth, Lin-Manuel Miranda- como el nuevo deshollinador- y Emily Mortimer y Ben Whishaw como los hermanos Banks.Estreno: 25 de diciembre de 2018.Para Tim Burton, llevar a la gran pantalla las aventuras del pequeño elefante de orejas grandes no será su primer encuentro con la acción real de Disney.El director de "Alicia en el país de las maravillas" (2010) comandará un elenco que promete. La primera película de acción real del 2019 será interpretada por: Colin Farrell como Holt, el veterano de guerra y ex estrella circense; Danny DeVito como Max Medici, dueño del circo; Michael Keaton como el empresario Vandevere y Eva Green será Colette Marchant.Estreno: 29 de marzo de 2019.Después de recaudar más de 900 millones de dólares a lo largo del mundo con "El libro de la selva" (2016), Jon Favreau se vuelve a poner detrás de cámara para dirigir un proyecto que -a través de la tecnología CGI- le dará vida a los entrañables personajes del clásico animado.La incipiente película tendrá un elenco de lujo encabezado por el actor y cantante Donald Glover (que interpretará a un joven Lando Calrissian en la nueva - y accidentada- película de Star Wars sobre Han Solo) como Simba, Billy Eichner y Seth Rogen serán las voces de Timón y Pumba, Chiwetel Ejiofor será Scar, John Oliver como Zazu y el gran James Earl Jones vuelve a interpretar a Mufasa.Estreno: 19 de julio de 2019.A pesar de que todavía no hay ningún actor confirmado, el filme de la doncella que se disfraza de guerrero para salvar a su padre ya tiene fecha y localizaciones confirmadas para el comienzo de su filmación: será a finales de enero en Australia, Nueva Zelanda y China.Bajo la dirección de Niki Caro, el proceso de selección es liderado por Debra Zane, directora de casting que ya se lució en varios éxitos como "Atrápame si puedes" (2002) y la saga "Los juegos del hambre" (2012-2015).A diferencia del resto, se anunció que el estreno de Mulán será en el año 2019, pero sin confirmar la fecha.Además de los títulos ya mencionados, los planes para expandir el "universo live action" continuarán en el año 2020.El portal IMDB (una de las bases de datos cinematográfica más visitadas por los amantes del cine) ya cuenta con información sobre las futuras adaptaciones.Una de las últimas confirmadas es "Aladdín". Con el director Guy Ritchie al mando, las aventuras basadas en el famoso cuento "Aladino y la lámpara maravillosa" serán protagonizadas por Will Smith en el papel del Genio, Mena Massoud como Aladdin y Naomi Scott como la princesa Jasmine. Además, el antagonista de esta historia (Jafar) será interpretado por el actor Marwan Kenzari.Otra que se suma es la película sobre Cruella de Vil. Un proyecto al que ya se unió la última ganadora del Oscar, Emma Stone. Allí, la pelirroja tendrá el desafío de interpretar a una de las villanas "más malvadas del cine y la literatura" y buscará repetir el éxito de Maléfica (2014), pionera en esto de contar la historia desde la perspectiva de la "mala".La lista sigue. Entre otros, ya fueron anunciados proyectos sobre Campanita, Maléfica (parte 2), La espada en la piedra y La sirenita. Sólo basta ver si se retrasan o finalmente llegan a la pantalla grande. En fin, tenemos "live action" para rato.