Sol Pérez estuvo con Maluma y despertó la envidia de muchas

VÍDEO ? Maluma foi convidado especial do #SuperClasico entre River Plate e Boca Jr em San Juan na Argentina. #2 pic.twitter.com/ElyEhlS9Lj — Maluma Brasil (@sitemalumabr) 2 de septiembre de 2017

Hola bebe ?? @maluma Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 1:45 PDT

Preparándome para el partido de hoy ! Se viene la previa del Superclasico ????? Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 7:53 PDT

Gracias @miamisunvb por dejarme negrita siempre !!! Ya pueden pedir el bronceador que yo uso ?? Top @dulceflorinsta Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 3:43 PDT

La provincia de San Juan tiene un fin de semana bastante movido. No solo la llegada del Superclásico generó mucho movimiento de público, sino también el show que realizará hoy Maluma. Todo se sumó un tercer ingrediente impensado: Sol Pérez.La chica del tiempo causa una tormenta de piropos en cada lugar por donde pasó, además tuvo la "fortuna" de alojarse en el mismo hotel donde se hospedaron el plantel de River y nada menos que Maluma. Justamente con éste último personaje se cruzó en varios pasillos del hotel, y las cámaras dejaron registro de esos encuentros.Según publicó, no hubo mayores besos ni encuentros calientes entre los protagonistas de esta historia, pero sí Maluma no dejaba de cortejarla cada vez que podía, e incluso cuando se los veía en público trataban de aparentar que se eludían el uno al otro, pero lo cierto que ambos pegaron muy buena onda en estos dos días.A la hora del partido, evento para el cual había sido contratada Sol Pérez para animar un poco al público que asista al encuentro entre River y Boca, el colombiano fue el encargado de dar el puntapié inicial y allí fue recibido por el personaje interpretado por el humorista Luis Rubio, Ever Ludueña, y cruzaron miradas, sonrisas, pero apenas eso frente al público.La chica del clima, en tanto, en su cuenta de Instagram publicó una foto con el cantante y despertó la envidia de sus seguidoras.Previamente, la joven compartió en su cuenta de Instagram el look que eligió para ir a la cancha: