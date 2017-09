"La cola" de mediática bailarina protagoniza un videoclip de Los Palmeras

Sus atributos físicos están más que a la vista, y quedan de manifiesto cada vez que Barby Silenzi (32) acompaña a Tyago Griffo (25) en el Bailando. Por eso, no sorprende que el popular grupo tropical Los Palmeras haya pensado en ella para protagonizar La cola, su nuevo videoclip.En el mismo, la bailarina, quien por estos días fue mencionada en todos los programas de espectáculos a partir de la confesión de El Polaco (30) de que le había sido infiel a Silvina Luna (36) con ella, aparece bailando sensualmente en bikini junto a una piscina, y luego en un boliche bailable."Y se mueve, se mueve, se mueve, y me matan, me matan al bailar. Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va", repite el pegadizo estribillo, que acompaña el movimiento de caderas de la ex de Francisco Delgado (31).Sin embargo, si bien ella se lleva casi todas las miradas, vale destacar que en el video también participa Fernando Bertona (34), quien fue subcampeón del Bailando junto a Ailén Bechara (27) y que hoy por hoy acompaña a Sol Pérez (23) en la pista más famosa del país.