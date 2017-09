El paranaense Julián Serrano habló de su separación de Oriana Sabatini

Fueron una de las parejas más populares y amadas por el público teen. Sin embargo, después de tres años de relación, Oriana Sabatini (21) y Julián Serrano (23) decidieron ponerle punto final a su vínculo en junio pasado."Quizás tuvo que ver con la cantidad de trabajo, pero creo que también la separación pasa por conocernos un poco más a nosotros mismos", explicó el actor en diálogo con, sobre los motivos que pudieron haberlos llevado a la separación."No tengo idea si vamos a volver, no tengo expectativas, en este momento soy yo", se sinceró el ex protagonista de Aliados -la tira donde se conoció y nació el amor con la actriz y cantante-, para luego agregar que "por cómo decidimos terminar la relación no construí una esperanza de volver". "Fue una decisión mutua, y no es que alguno esperaba el sí o el no del otro", sentenció."Tampoco nos fijamos si nos extrañábamos porque antes de cortar también nos dimos un tiempo para ver qué nos pasaba", explicó, y destacó que "la realidad es que terminamos muy bien y nos queremos"."Con ellos me llevaba muy bien y era un hijo más para los padres. De vez en cuando les mando un mensajito de saludos, pero la verdad no tengo mucha relación", comentó en referencia al buen vínculo que supo construir tanto con Ova Sabatini (52) como con Catherine Fulop (52).En tanto, a la hora de ser consultado sobre la posibilidad de volver a estar en pareja, expresó: "yo siempre prefiero un perfil un poco más bajo, a mí personalmente siempre me hizo mucho ruido todo lo mediático que se generaba, pero tampoco era tan grave"."No es algo que me llame la atención, pero mis anteriores novias siempre fueron chicas de perfil bajo", agregó, trazando un paralelo con el costado más mediático que lógicamente tiene Oriana. Y, acto seguido, pasó al plano laboral y a su inminente debut en Golpe al corazón, la tira que arranca el próximo lunes 11 de septiembre por la pantalla de Telefe."Podría decir que lo que me pasa ahora es más de lo que soñé, pero una vez que imagino algo enseguida pienso en un nuevo objetivo", concluyó.