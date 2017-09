Wanda, botinera exigente: Negó haber reclamado por un trato preferencial

Agradezco la atención y el cuidado q han tenido conmigo y mi familia la gente de AFA y desmiento cualquier tipo de rumor q diga lo contrario — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 1 de septiembre de 2017

Wanda Nara está en el país desde hace unos días. La modelo vino a acompañar a su pareja Mauro Icardi en su debut en el seleccionado Nacional de Fútbol, para el partido que se disputó el martes pasado en Uruguay por la clasificación del mundial de Rusia del próximo año.Tras el encuentro la noticia no fue sobre el juego de Mauro, que hizo poco y nada dentro de la cancha, sino sobre Wanda. Al parecer, la rubia había realizado varias exigencias a los organizadores del encuentro y, al llegar al estadio, descubrió que su pedido no fue cumplido y que no tenía un lugar en el palco. Testigos afirmaron que la rubia montó un escándalo.Al enterarse de la noticia, Wanda utilizó sus redes sociales para desmentirla. "Agradezco la atención y el cuidado que han tenido conmigo y mi familia la gente de AFA y desmiento cualquier tipo de rumor que diga lo contrario", explicó.Sin embargo, la periodista de Intrusos Débora D'Amato confirmó el desplante de la ex de Maxi López a los organizadores de la eliminatoria en pleno estadio Centenario de Montevideo. "Surgió el 'no saben quién soy yo' cuando llegó al estadio, muy sobre la hora... Tanto a los padres de Lionel Messi como a Wanda Nara le dieron plateas y ella se encontró con que estaba con todos y no quería estar en esa zona. Se comunicó con una persona de la AFA y le dijo que no quería estar en platea", relató la periodista sobre el incidente.