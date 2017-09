En un programa de TV se mostraron imágenes del material que Mariana Nannis iba a aportar en la Justicia con respecto al noviazgo de su hija.Se trata de fotos en donde aparece su hija Charlotte Caniggia con moretones en sus piernas y brazos. También antes se había difundido un audio de Lhoan hablándole a Charlotte que generó polémica.

Debido a las sospechas de violencia, Mariana Nannis pidió una perimetral para que el cantante no se acerque a su hija. La Justicia le concedió el pedido a la mediática. Pero Charlotte negó que su pareja sea violenta a través de un post de Instagram. "Con mi novio estamos felices no crean lo que pasó y no molesten más con esto de violencia de género que no está bueno. Somos los dos felices juntos y estamos enamorados", dijo aunque más tarde borró la publicación.Lhoan, novio de Charlotte, aclaró este tema y se mostró un tanto fastidiado porque se siga dando vueltas con esto."Charlotte no le dio ninguna imagen a la madre. No pasó nada de lo que se dijo, todo mentira. Fue Charlotte a declarar y la jueza dijo que no había violencia de género en nuestra relación. Así que no existió nada de lo que se denunció ni nada de lo que se dijo. Fue así", explicó el cantante.Fuente: Primicias Ya