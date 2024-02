Agustín I Apart ofrece tranquilidad y confort en Paraná

Darío Zanandrea, gerente de Agustín I Apart, contó que “se trata de una nueva inversión que se realizó en la ciudad de Paraná. En diciembre abrimos las puertas al público. Estamos ubicados en calle Pedro Ferré 130, plena zona céntrica. Estamos cerca de lo que es el parque Urquiza, cerca del Centro de Convenciones, cerca de los lugares donde se realizan los eventos deportivos comúnmente”.Informó que se trata de “25 departamentos, están totalmente amoblados. Hay para familias, con una o dos habitaciones. También tenemos para la gente que lo necesita para trabajar, tenemos dúplex dentro del mismo edificio: la parte de abajo con living para reuniones y arriba las habitaciones. Cada departamento cuenta con módem propio, por lo que la señal de wifi es muy buena”.Los departamentos “se pueden alquilar de forma diaria, semanal o mensual. En general el público que tenemos viene por una semana”.Comentó que “mucha gente viene a trabajar, tuvimos casos de gente que lo utilizó para filmaciones, otros como oficina o para descanso, para sentirse como en casa. A diferencia de un hotel, el lugar está equipado para el disfrute. Tenés un baño como en tu casa, una cocina, las habitaciones. Te sentís como en tu casa, fuera de tu casa. A diferencia de un hotel donde tenés sectores compartidos, acá es todo dentro del mismo departamento”.Hizo mención al Programa Referidos, el cual tiene como objetivo “que el paranaense nos conozca y nos recomiende. Si hacés un evento en Paraná y no tenés dónde alojar a tus familiares o amigos, quedás como un gran anfitrión. Recomendás el alojamiento y le hacemos un 25% de descuento al huésped que nos visita”.Informó que “todo huésped que se aloje en Agustín I Apart, puede utilizar las instalaciones del hotel Maran Suites: gimnasio, co-working, solárium, pileta, descuentos en spa y restaurant”.Más información en www.agustin1apart.com.ar o al 3434162314.