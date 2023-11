Empresa entrerriana pagó por adelantado el medio aguinaldo a sus empleados

Grupo Her, una pyme familiar de transporte que nació en Paraná, decidió pagar por adelantado el medio aguinaldo a sus trabajadores. De esta manera, este viernes 10 de noviembre, los más de 170 empleados vieron reflejado en sus cuentas el salario anual complementario correspondiente a diciembre.



Según informaron a Elonce, la decisión se tomó con el objetivo de acompañar a los trabajadores ante la pérdida de poder adquisitivo que padecen en el actual contexto inflacionario que atraviesa el país. Se trata de una acción de Responsabilidad Social Empresarial, a partir de una iniciativa voluntaria de aportar al mejoramiento social y económico de los empleados.



En ese sentido, la empresa se suma a la iniciativa que tomaron automotrices, bancos privados y otros sectores nacionales, que también decidieron adelantar el pago.



Si bien para calcular el aguinaldo se debe tomar como base el mejor salario bruto percibido en el semestre, desde la compañía aclararon que, en caso de ser necesario, en diciembre se volverá a calcular teniendo en cuenta los eventuales ajustes que podrían darse en los haberes, para terminar de abonar luego la diferencia al empleado.



Al respecto, Leonardo Herlein, director de la empresa, indicó que la medida se tomó porque "la gente necesita el dinero ahora, no llegan a fin de mes”. Por tal motivo, también señaló que desde hace más de un año pagan los salarios el último día hábil del mes, para que los empleados no deban esperar hasta el cuarto día hábil.



“Primero pagamos los sueldos, después a los proveedores y luego los impuestos. Lo que hacemos es cambiar el orden de prioridades”, destacó.



Se trata de un esfuerzo que realiza la empresa en solidaridad con sus trabajadores. “La situación del Grupo no es ajena a lo que pasa en el país, pero creemos que estas medidas tienen un efecto virtuoso”, señaló.



Instan a otras empresas a que se sumen a la iniciativa y tomen la misma determinación, en el marco de las dificultades económicas que atraviesan los empleados, pero también las pymes.



Cabe recordar que la compañía, dedicada al transporte y al turismo, es propietaria de KMB, Expreso Hernandarias, Dumascat, Expreso Alberino y HSI. Tiene bases operativas en Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Neuquén.