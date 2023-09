IAPSER Seguros consolida su liderazgo en el mercado asegurador

RESULTADOS

CALIDAD DE SERVICIO

CENTROS MÉDICOS E INFADER

En el marco del Día Internacional del Productor Asesor de Seguros, el presidente de la compañía Tomás Proske, realizó un encuentro de celebración con los PAS donde expuso los desafíos futuros y el presente de la empresa a días del cierre del ejercicio económico número 73, el que arroja una continuidad de crecimiento y buenos resultados.Con gestión eficiente, innovación permanente y compromiso social, IAPSER Seguros consolida su liderazgo en el esquema asegurador nacional ubicándose en los primeros lugares por fortaleza patrimonial, liquidez, participación en el mercado y solvencia técnica.La aseguradora se encuentra en una etapa de reafirmación comercial y de crecimiento logrando importantes índices de liderazgo.Proske, destacó que "Somos la 2da compañía aseguradora en solvencia y 8va en liquidez, la 4ta en resultado técnico positivo a nivel nacional. Además, se encuentra en el puesto n°28 de 170 empresas de participación en el mercado asegurador de acuerdo a lo publicado por el Informe Russell”, agregó. El informe Rusell es una herramienta de profesionales de seguros que mide e informa la situación de cada compañía de seguros.Asimismo, IAPSER Seguros lidera en la provincia de Entre Ríos la participación del mercado, con un 60% del market share, siendo la 1era en las ramas de Caución, Accidentes Personales, Responsabilidad Civil, Sepelio y Riesgos del Trabajo donde posee un 55% de los asalariados entrerrianos como asegurados.“Estos indicadores muestran la fortaleza patrimonial de la empresa a fin de dar respuesta a sus clientes, además de sostener y aumentar la participación en el mercado. Tenemos una estrategia eficaz de crecimiento. No por precio, sino por servicios, capacidad de respuesta y eficiencia en management”, agregó.El titular de la empresa destacó que, luego de tres años de trabajo continuo, se ha logrado poner en marcha un circuito 100% digital con un sistema integral de administración y múltiples herramientas conexas que permiten mejorar el servicio tanto a clientes como productores asesores.Es así el caso de la emisión de pólizas on line y la administración de siniestros, el módulo de gestión para productores asesores, los aplicativos deportistas y escolares, el aplicativo para entes públicos y el rediseño de los equipos de soporte con el fin de robustecer la capacidad de gestión de la compañía.Esto mismo ya había sido logrado en 2020 en Riesgos del Trabajo, donde la inversión en capital humano y desarrollo tecnológico genera una gestión 100% online, con seguimiento en línea de los siniestros, trazabilidad y una excelente performance en la gestión de casos.El ejercicio 2023 ha dado un saldo positivo de las operaciones ordinarias de $1.308.245.01, teniendo en cuenta la incidencia del Impuesto a las Ganancias asciende a $396.565.899.La empresa ha logrado un superávit de $4.394 millones como resultado técnico. El superávit de capital mínimo alcanzó los 27 mil millones de pesos y es un reflejo de solidez. Este guarismo indica el excedente de capital acreditado, con relación al requerido por la regulación que impone la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Por otro lado, el superávit de cobertura, de acuerdo con lo exigido por la SSN, superó los 30 mil millones de pesos.“La solvencia es óptima, el superávit de capital se ha incrementado de forma considerable. Los índices de liquidez son apropiados y holgados respecto a las exigencias de cobertura y compromisos financieros”, sintetizó Proske.IAPSER Seguros renovó la certificación de calidad ISO 9001 en atención al público y reclamos de riesgos del trabajo en Casa Central, lo que involucró actualización y desarrollo de los procedimientos internos de la empresa.Por otro lado, se renovaron los puntos de atención en todo el territorio, generando mejoras en la gestión de recursos humanos, equipamiento y oficinas. Ese proceso no se circunscribe sólo a Entre Ríos. Es que IAPSER Seguros también tiene presencia con agencias propias en Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, Misiones y Corrientes.En el caso de la provincia de Neuquén la empresa ha cumplido 30 años de trabajo, habiendo celebrado su permanencia el pasado mes.El despliegue estratégico en el país ha permitido a la compañía obtener por ejemplo la póliza de seguro escolar en la provincia de San Juan, brindando una prestación igual que la que se garantiza a estudiantes de Entre Ríos.Otra de las acciones con las cuales IAPSER Seguros consolida su liderazgo en el mercado asegurador es la prestación de servicios directos. Uno de esos ejemplos es el Centro Integral de Atención Médica (CIAM) en Paraná. Allí se realizan rehabilitaciones fisio – kinesiológicas a pacientes con cobertura de riesgos del trabajo.El CIAM atiende a unos 120 pacientes por día en las prácticas fisio kinesiológicas y realiza seguimiento del tratamiento médico. Está montado sobre una superficie de 700 mts2. Cuenta con equipamiento de primera generación, 8 boxes de kinesiología y gimnasio de rehabilitación.También se encuentra en proceso de licitación la construcción del CIAM Concordia, lo que implica una inversión de $110 millones y un plazo de 6 meses para su ejecución.IAPSER Seguros también crece con el desarrollo de su grupo de empresas, una de ellas es INFADER (Industrias Farmacéuticas De Entre Ríos), que posibilitará la producción pública y provincial de medicamentos. La obra está muy avanzada y se espera que en noviembre sea puesto en funcionamiento.“Como empresa estatal, IAPSER Seguros tiene un compromiso con los entrerrianos. Estas acciones son una muestra de la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de atender el desarrollo humano de la comunidad”, señaló Proske.