CKEA presenta su nueva propuesta para el bienestar corporal y mental

En un mundo cada vez más enfocado en el bienestar corporal y mental, CKEA SA, la empresa líder en Estética y bienestar, ha anunciado la apertura de su “Isla de Bienestar” en el shopping Paso del Paraná. La apertura de esta nueva propuesta será el 30 de septiembre junto con la del shopping.En la isla de Bienestar "podrán encontrar la linea dermocosmética CKEA Beauty, con dos esperados lanzamientos que amplían su linea de cuidado de la piel, Not Celu, su primer incursión en las cremas corporales, y una nueva crema facial Contorno de Ojos y despigmentante, por supuesto que toda la linea dermocosmetica de CKEA Beauty va a estar presente en esta nueva propuesta".También "encontraras una colección de productos diseñados y creados específicamente para promover el bienestar integral. CKEA acerca a la ciudad de Paraná soluciones innovadoras que abordan las necesidades de las personas en su búsqueda de una vida más saludable y equilibrada".Ofrece "una variedad de opciones como suplementos nutricionales, raíces adaptógenas, productos dermocosmeticos para el cuidado y bienestar de la piel, Hongos Adaptógenos y un superalimento llamado Ormus".Desde CKEA expresan su entusiasmo por este nuevo concepto, si bien la venta de productos será la estrella del espacio, también ofrecerán servicios de asesoramiento personalizado para ayudar a los clientes a encontrar los productos que mejor se adapten a sus necesidades individuales.En un mundo que a menudo se enfrenta a desafíos en términos de salud y bienestar, la iniciativa de CKEA SA representa un paso significativo "hacia la promoción de una vida más equilibrada y saludable para todos. Estos productos prometen brindar apoyo a quienes buscan mejorar tanto su salud mental como corporal, ofreciendo una solución integral para el bienestar"."Y para los clientes y clientas que quieran solicitar turno para una consulta sin cargo o un tratamiento estético no invasivo en los centros de estética de Paraná y Santa Fe, podrán solicitar su turno en la Isla de Bienestar", resaltaron.En CKEA SA, "lo que prima es el compromiso con la salud y el bienestar de las personas. Los productos de la isla de bienestar, del Shopping Paso del Paraná, ofrecen soluciones efectivas y accesibles para aquellos que buscan mejorar su calidad de vida y encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente".Además de los productos en sí, CKEA SA "ha invertido en investigación y desarrollo continuamente para garantizar la calidad, el resultado , la eficacia de sus productos y servicios".La empresa también ha establecido asociaciones con expertos en salud y bienestar para ofrecer asesoramiento personalizado.Los productos de bienestar corporal y mental de CKEA SA estarán disponibles a partir del 30 de septiembre en el nuevo Shopping Paso del Paraná, aunque ya los podes encontrar en su tienda on line www.ckea.com.ar Este nuevo concepto "representa un paso significativo hacia el compromiso de la empresa de empoderar a las personas a tomar el control de su bienestar"."Si querés festejar la apertura con nosotros podes escribirnos al 343 4 46 2213 y recibir la invitacion para conocer La Isla de Bienestar con un regalo especial para que comiences a cuidarte", invitaron.