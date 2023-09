Con el stand up y el humor como recurso para desarrollar un contenido accesible sobre una temática que suele resultar poco amigable, el Banco Entre Ríos presentó una original campaña de educación financiera con recomendaciones y consejos para gestionar las finanzas personales y reconocer y prevenir las modalidades delictivas, para protegerse ante posibles estafas virtuales.El Banco convocó a los reconocidos comediantes Laila Roth y Ricardo Bisignano, de gran éxito a nivel nacional y popularidad en redes sociales, con quienes se produjeron 8 piezas audiovisuales que en tono de humor y de manera sencilla, logran trasmitir los conceptos fundamentales para operar en forma segura en sus canales digitales "Decidimos convocar a conocidos comediantes de stand up y les pedimos que incluyeran en sus rutinas todos los temas que queríamos abarcar en nuestra campaña de educación financiera, y logramos desarrollar contenidos desde un punto de vista cercano, cotidiano, con ejemplos comprensibles y con mucho humor para facilitar la llegada a todas las personas", explicaron desde la entidad.A través de ocho videos de corta duración se recorren en clave de humor los diversos tópicos de las finanzas, tips y consejos de seguridad, que abarcan desde el uso del home banking, los plazos fijos, las trasferencias, las formas de pago, las tarjetas de débito y de crédito, los consumos en cuotas y los préstamos personales, entre otros temas.La campaña puede ser recorrida en la web del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/educacion-financiera y se complementa además con reels, posteos y stories en Instagram, piezas de radio y pósters en todas las sucursales.El Banco Entre Ríos recordó una vez más los consejos de seguridad para que sus clientes puedan operar de forma segura en sus canales digitales y sepan identificar y prevenir las modalidades delictivas, y protegerse ante posibles estafas virtuales. El Banco enfatizó que nunca un empleado solicitará datos personales ni bancarios por ningún medio (ni nombre de usuario, ni contraseña de Home Banking o cajero automático, ni clave bancaria, ni código de seguridad SMS, ni número completo de tarjeta de crédito o transferencias de efectivo), dado que no se requieren esos datos para resolver las consultas, y recomendó a sus clientes estar siempre alertas para evitar ser víctima de los diversos métodos que utilizan los ciber-delincuentes para obtener la información, que incluyen también el envío de mensajes de texto (SMS) o whatsapp que redireccionan a páginas no oficiales y falsos perfiles en redes sociales.En tal sentido, recomendó consultar periódicamente el tutorial con consejos y recomendaciones para operar siempre con la mayor seguridad, al que puede accederse en https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/educacion-financiera/seguridad/como-prevenir-estafas. La entidad recordó que se comunica exclusivamente a través de sus canales oficiales: el sitio web https://www.bancoentrerios.com.ar ; @bancoentrerios (Instagram), /BancoEntreRios (Facebook) y el whatsapp +5493434574796.Resaltó además que si alguna persona sufrió alguna estafa o sospecha estar siendo víctima debe comunicarse de inmediato con el Banco a través de la línea telefónica exclusiva 0800 555 4652 (de lunes a viernes, de 7 a 19 hs.), o al whatsapp +5493434574796.