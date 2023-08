CKEA incorporó un novedoso tratamiento reductor: los beneficios

El centro de estética CKEA dio a conocer a través deun novedoso tratamiento reductor denominado HIFU y masajes reductores.“Es un tratamiento por el que se realizan pocas sesiones y es muy bueno para reducir adiposidades”, comunicó ala kinesióloga María José Armándola, y confirmó que se trata de un método “no invasivo”. “El tratamiento cuenta con evidencia científica y se reducirán de uno a tres centímetros por sesión”, destacó la licenciada.Por su parte, la licenciada en Kinesiología, Pilar, completó que “el tratamiento se puede realizar en cualquier área del cuerpo donde haya adiposidad localizada, como abdomen, flancos y piernas; se pueden reducir entre uno y tres centímetros por sesión; se hace una vez por semana y hay muy buenos resultados en las pacientes si acompañan el tratamiento con alimentación balanceada y actividad física”. “El tratamiento es indoloro, no dejará marcas, no duele y es bastante confortable”, destacó.En la oportunidad, Armándola explicó que en la estética -ubicada en calle Vélez Sarsfield 721- “trabajan profesionales de la salud capacitadas para que el paciente pueda ver resultados y brindar un tratamiento acorde a lo que necesite cada paciente y según su estilo de vida”.De hecho, aclaró que al paciente se le confecciona una historia clínica “para determinar si es el tratamiento que lo ayudará o si quizás es otro” y refirió que también se realiza un seguimiento de la evolución del paciente.“No hay un momento del año para comenzar un tratamiento ni una edad para empezar a cuidarse; lo más importante es que uno quiera cuidarse y sentirse bien de adentro hacia afuera para hacer este camino juntas, entre la profesional y el paciente, con un gran compromiso y que el paciente pueda ver resultados”, remarcó Armándola.Y agregó: “Desde CKEA promulgamos que la estética no está vinculada a ningún género porque cualquier persona se puede acercar en Paraná o Santa Fe a realizar una consulta gratis para ver cuál es el tratamiento indicado”. “Contamos con convenios institucionales y, durante esta semana, descuentos especiales de hasta el 60% y tres cuotas sin interés con Banco Entre Ríos en Paraná y con Banco Santa Fe en esa provincia”, informó al respecto.Los interesados en mayor información pueden comunicarse al 3434462213 en Paraná o al 3425247717 en Santa Fe.