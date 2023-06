Maipú América: las mejores pizzas del mundo y un atractivo menú ejecutivo

El maestro pizzero, Pablo Gil, cordobés pero paranaense por adopción, que ha obtenido importantísimos premios a nivel mundial, es parte del staff de cheff de Maipú América y contó las nuevas variedades de pizzas que se pueden disfrutar, además del menú ejecutivo, desayunos y demás platos que forman parte de la carta.“Estamos disfrutando del premio y siempre tratando de hacer cosas nuevas con el tema de la pizza. Maipú América es el mejor lugar para comer mis pizas”, dijo y contó que, en el marco del certamen internacional en la modalidad pizza clásica obtuvo el tercer lugar. “Cuando nació la invitación de viajar a Nápoli le comento a los dueños del bar Maipú y me manifestaron todo su apoyo. Gracias a ellos pude cumplir un sueño y gané una copa”.Sobre las opciones de pizzas, destacó “una de rúcula especial, con salsa de tomate, mozzarella, rúcula, jamón crudo, morrones y una burrata; y otra de panceta con cebolla morada”.“La gente pide cada vez más pizza por eso siempre estamos pensando en hacer algo más y cosas nuevas”, mencionó Gil que en octubre viajará para otra competencia, con pizza picante.Por otra parte, recordó que Maipú América ofrece de lunes a viernes un exquisito y variado Menú Ejecutivo de pastas o carne. En la primera opción se puede optar por sorrentinos de jamón y queso con salsa bolognesa o filetto; y en la segunda, un matambre a la pizza con papas o ensaladas. Claramente no puede faltar el postre, y se incluye bebida (gaseosa o cerveza).“Estamos implementando cosas nuevas para que el cliente esté activo, pueda venir y disfrutar de un buen plato, de una rica pizza hecha a la piedra”, señaló el maestro pizzero. Maipú América está ubicado en Avenida de las Américas 2130, de la ciudad de Paraná.El local cuenta con servicio de internet de alta velocidad y un espacio de co working, con amplias comodidades para trabajar. Además, por las mañanas y las tardes, también es el lugar elegido en la zona para disfrutar de un café, medialunas o tortas.Para enterarte de todas las promociones y novedades, seguí la cuenta de InstagramLunes de 19:00 a 2:00hsDe martes a sábado de 9:00 a 2:00hsDomingo de 10:00 a 2:00 hs