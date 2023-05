CKEA "te premia por cuidarte" y lanza un programa de beneficios

Foto: María José Armándola

Muy buena semana en CKEA



El Centro de Estética CKEA , que cuenta con sucursales en las ciudades de Paraná y Santa Fe, lanzó un programa de beneficios y además esta semana ofrece importantes descuentos con tarjetas bancarias.“Tenemos un programa de beneficios en donde CKEA te premia por cuidarte”, comenzó explicando a, María José Armándola.Comprando un pack de tratamiento facial, corporal, depilación definitiva, productos de CKEA Beuty, colágenos o suplementos dietarios, se suman puntos para que la próxima vez que asistan al centro puedan canjearlos por otros tratamientos o productos.“No solamente se cuidan en CKEA sino que, con los productos, se cuidan también en su casa y siempre ahorrando”, destacó Armándola y dio cuenta que este programa de beneficios es válido tanto en Paraná como en Santa Fe.Para acceder a este programa los interesados deben registrarse en la página web de CKEA o mediante el WhatsApp de Paraná: 343 4462213; y 342 5247717 en Santa Fe.“Nuestro lema es que uno se pueda cuidar de adentro hacia afuera y sentirse bien durante todo el año, no solamente en una sesión”, indicó.Por otra parte, Armándola explicó que desde este lunes 15 de mayo y hasta el 19 de mayo, hay hasta un 60% off y cuotas sin interés en packs faciales, corporales, packs de depilación láser y productos @ckeabeauty y @ckea_wellness.Con las tarjetas de crédito Visa o MasterCard de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe, hay hasta 40% off y 3 cuotas sin interés y con la aplicación MODO hay un 20% extra. Aquellas personas que no tengan tarjeta de crédito, pueden acceder a pagar 4 cuotas sin interés con la tarjeta de débito.“Como profesionales de la salud, siempre recomendamos que vengan a una consulta sin cargo, donde vamos a evaluar a cada paciente, le vamos a hacer una historia clínica y vamos a ver cuál es el tratamiento adecuado. Se arma un pack personalizado, dependiendo de muchos factores, como la zona a tratar y lo que quiera lograr, y también del presupuesto que cuente con lo que quiera invertir”, dijo Armándola.Tras ello mencionó que en esta época “a la gente le gusta cuidarse mucho la cara, salen mucho los peeling faciales que sirven para limpiar e hidratar la piel, pero también tratamientos de depilación definitiva, para la celulitis; cada vez más hombres y mujeres están eligiendo cuidarse para sentirse y verse bien, que sea un cuidado integral”.Finalmente, aclaró que todos los tratamientos y productos están aprobados por ANMAT, al igual que toda la aparatología que se utiliza en CKEA. Esto “es muy importante porque el organismo le da evidencia científica, significa que las cosas funcionan y que nos hace bien a la salud”.CKEA Centro de Estética: Velez Sasfield 721.CKEA Wellness: Mitre 171.CKEA Centro de Estética: 9 de julio 2559. Santa Fe.CKEA Beauty: 9 de julio 2559. Santa Fe.