La Copa del Mundo por Flow: Cuáles fueron los partidos más vistos

Los partidos más vistos

Desde que comenzó, el Mundial de Qatar 2022 se convirtió en uno de los eventos más vistos en todo el mundo de este año. Miles de fanáticos del fútbol prenden sus televisores diariamente para ver los encuentros del torneo, pero no todos de la misma forma.Muchos eligieron hacerlo por Flow, que tiene un sistema diferente que permite ver los canales en una mejor definición y sin ningún retraso.En ese sentido, durante la fase de grupos se registraron más de 140.000.000 de views.Los tres partidos que jugó la Selección Argentina registraron 15.300.000 views. El partido de la Scaloneta más visto tuvo +5.200.000 views.Un 89% de los usuarios lo vio por FlowBox, mientras que el 11% lo hizo a través de SmartTV-Web y Smartphone.1-Argentina vs Polonia: 5.200.000 views2-Argentina vs México: 5.100.000 views3-Argentina vs Arabia Saudita: 5.000.0004-Qatar vs Ecuador: 3.000.0005-España vs Alemania: 2.500.0006-Senegal vs Países Bajos: 2.300.0007-Japón vs España: 2.100.0008-Francia vs Dinamarca: 2.000.0009-Brasil vs Suiza: 1.900.00010-México vs Polonia: 1.800.000