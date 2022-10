Empatía

Video: En CKEA la diversidad manda: “Seamos lo que somos y lo que soñamos”

En CKEA tienen como objetivo lograr, de manera natural y no invasiva, un equilibrio entre la belleza y la salud. Ofrecen diversidad de tratamientos y servicios de estética, pero también una línea de dermocosmética.“Estamos definidas. En CKEA nacimos y crecimos con una filosofía clara que no sólo nos define, sino que nos ilumina y proyecta”, expresaron.Esto puede advertirse “en el múltiple abanico de tratamientos y servicios de estética y salud que proponemos desde siempre a nuestros pacientes. Pero también es dable observase en nuestra línea de dermocosmética que toma forma en un contexto, si bien en transición, con un perfil bien marcado y nos gusta que estas circunstancias sean las que nos impongan una forma de ser, de vivir y de relacionarnos con vos”.“La diversidad manda” no es un eslogan fatuo, es más bien un imperativo para nuestra empresa y un desafío para pensar, diseñar y presentar productos y servicios que busquen y encuentren esos pedacitos de singularidad que cada una de nosotras tenemos y que nos prefiguran distintas e irrepetibles ante los ojos de los demás y nuestro propio espejo.“Ser lo que queremos ser y no lo que esperan de nosotras implica ir juntas en la aventura de vivir una vida propia, dibujar un camino, el nuestro, el que decidimos caminar. Por eso en CKEA te proponemos ir en un joint venture (juntas en la aventura) hacia ese lugar luminoso y liberador, lugar que elegimos transitar”, resaltan.La vida “es más rica en esta diversidad, en este sinuoso siglo XXI no hay ni un punto de partido ni la línea de llegada; es el camino que se nos presenta, a pesar de la historia, a pesar de las barreras, a pesar de la opaca mano o palabra que ejecuta la violencia y, muchas veces, a pesar de nosotras mismas”.Estamos “eligiendo nuestro destino y no queremos que nadie nos imponga otra cosa que no sea la diversidad, que es en definitiva quien manda”.“Este imperativo nos obliga a mirarte como un reticulado de atributos únicos que te diferencian sobre cualquier otra persona; nos empuja a salir de una estandarización; nos exige dejar de lado conceptos seriados de producción y corrernos un poco para ver el mundo desde tu prisma, y es entonces que no podemos menos que apostar por la customización”, manifiestan.“Seamos lo que somos. Seamos lo que soñamos. Aceptemos que la construcción del sentido de nuestra vida requiere de audacia, valentía y determinación; pero sabiendo que nada puede hacerse sin identidad, sin convicción, pero especialmente sin alegría. Vayamos al futuro con la alegría de contar con un mapa, que nos lleva donde queremos ir. Allí está oculto el tesoro que nos esperó, solo a cada una, por tanto tiempo”, agregan.En CKEA, “en todas nuestras sedes de Santa Fe y Paraná, nos proponemos ser parte de esta aventura, y por eso contamos con ser partner, socia en tus sueños”.“Las expectativas son firmes y sinceras. Estamos convencidas que nuestra estrategia de inversión y diversificación es clave conocer primero cómo sos y qué esperás de vos misma. Recién ahí moldeamos nuestra línea de productos de limpieza y exfoliación; humectación y Anti Age que debe estar, en cuerpo y alma, en sintonía con todo eso. Si lo logramos, habremos cumplido nuestro objetivo, al menos el más importante”, indicaron desde el centro de estética.“Estamos reescribiendo las reglas con tinta indeleble. No hay meridianos, exceptos aquellos que circunvalan nuestro nuevo mundo. Estamos con vos. Con alegría y codo a codo. Vos sos nuestra circunstancia, y eso define nuestra filosofía, da forma a nuestra esencia y a nuestra sustancia. Vayamos juntas, porque es importante que seamos lo que somos, ya que, sin lugar a dudas, hoy la diversidad manda”.