Conozca a Solcito Baldi, la emprendedora que la rompe en Instagram

Sol Baldi es influencer de Instagram, red social en la que diariamente comparte imágenes de su vida, sobre todo de su familia.pasa tan rápido no quiero perderme de nada. Además, soy una apasionada por el hockey, juego desde muy chiquita y siento que me mantiene cada vez más activa y mejor. El deporte, mi club y mis amigas me formaron muchísimo”.Su pareja es el empresario y también influencer Nicolás Lorenzón, y juntos son emprendedores de diferentes proyectos. Sol comenzó en ese mundo hace unos años cuando arrancó con-Empecé como cualquier persona que abre Instagram, subiendo algunas fotos sobre todo de momentos importantes para uno. Por supuesto historias subía muy poquitas y mostraba solo una parte de mi vida.. Siento que Nico de a poquito me fue llevando a este mundo, que tiene sus cosas lindas y otras no tan lindas, pero se disfruta mucho.-La idea de la guía surgió luego de armar el primer proyecto juntos. Nico siempre tiene las ideas, pero le cuesta ordenarlas y organizarlas, y ahí creo que yo fui su mejor compañera porque nos complementamos muy bien. Él tenía las ideas y yo al principio manejaba la tienda hasta que creció un montón., y un verano se sentó a escribir, me mostraba todo el tiempo todo lo que plasmaba en la computadora y así llegó.-Fue un boom. Hay muchísima gente que quiere emprender pero no sabe cómo o no se anima a dar el primer paso. A eso apuntamos,-Es una gran época, y sobre todo después de lo que vivimos en pandemia. Creo que ahí mucha gente se dio cuenta que-Es una app increíble. Aún está en proceso, pero cuando esté lista le va a servir a muchísima gente, van a poder comprar y vender de una forma muy sencilla. Es lo que todos necesitamos:, innovadora va a ayudar a la gente, a algunos les va a costar más que a otros pero nos va a servir a todos.-En lo laboral me encantaría que los productos de mí. Y en cuanto a los proyectos familiares, que son varios, sería que crezcan y que la gente pueda aprender de ellos. ¡Eso es lo principal! Luego seguramente vendrán proyectos nuevos, son desafíos que son una locura pero son increíbles. Siempre vamos a estar pensando o ideando cosas nuevas. Fuente: (Infobae)