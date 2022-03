Nico Lorenzón avanza con su proyecto en el mundo de criptomonedas: MinandoAndoOK

El destacado influencer y empresario Nico Lorenzón, es oriundo de Paraná, tiene 30 años y es el creador de Clickeando, un sitio web de compra y venta de artículos, que ya empezó a hacerse su lugar dentro del mercado.En una entrevista con Elonce, contó cómo surgió el proyecto de “MinandoAndoOK” , los detalles del servicio que se brinda y las enormes posibilidades de un negocio que está en auge y acapara la atención de los inversionistas.“Bueno, hoy ya tenemos MinandoAndoOK , pero todo comenzó hace un poco más de un año, cuando un conocido me cuenta de este negocio de las criptomonedas y de la minería de criptomonedas. Es algo muy distinto al trading y lo que todo el mundo piensa cuando hablas de cripto, es relación al famoso Bitcoin. Así que empezamos a investigar y compramos máquinas para minar ETHEREUM. Pero, ¿qué es minar? La gente se imagina cualquier cosa. Cuando hablamos de minar, hablamos de validar las transacciones en las operaciones cripto, los mineros que más validan juntos se llevan una recompensa. ¿Cómo se hace?: conectados a internet y a la red eléctrica. En criollo, hay transacciones de ETH (Ethereum) porque hay mineros prendidos, validando que sea una sola y no halla doble gasto en tiempo real, es decir, que no haya Fraude.“Decidimos incursionar como hobbie primero y luego, como empresa, porque pensamos que es lo que se viene y nos parecía muy interesante meternos de lleno. Comenzamos con unos mineros, luego nos hicimos importadores, y empezamos a aprender a armarlos y configurarlos. Luego terminamos creando MINANDOANDOOK para poder acercarlo al consumidor final. Generalmente, la gente no sabe y tener la posibilidad de ser asesorados, y también, post venta que sean atendidos es fundamental. Mi audiencia (@nicolorenzonn ) es muy grande y llegamos a muchos clientes en poco tiempo”.“La diferencia más que al asesoramiento, es al servicio que le brindamos al cliente. Nosotros no solo vendemos un equipo, vendemos un servicio que va más allá de la venta: configuramos, asesoramos, atendemos 24hs 100% al cliente y por sobre todo, pueden dejar el equipo al cuidado en nuestros HOUSINGS donde están refrigerados y solamente, se llevan la renta. Es decir, lo dejan minando y reciben la renta en una billetera a fin de mes. El servicio tiene un porcentaje que se queda la administración (como la administración inmobiliaria de una propiedad).Además, decidimos incursionar en este mundo como te digo como empresa y de lleno. Logramos importar placas cuando podemos, comprar en importadores locales cuando no tenemos y también, fabricar insumos. Hacemos las estructuras, tenemos maquinas 3d imprimiendo piezas para que el minero quede muy seguro y por sobre todo, distinto a lo que anda dando vueltas, no usamos nada de lo convencional, muchas veces ponemos cosas de más, por ejemplo, fuentes o cosas que hacen a la vida útil del minero. Además, la parte impositiva la tenemos como corresponde y le damos factura al cliente, más la garantía de las placas. Es decir, nos destacamos del resto por todo lo que brindamos más que por el minero en sí. Hoy, para comprar un minero está lleno, el tema es quien te o vende, que mañana no desaparezca y esté en el mismo lugar”. MINANDOANDOOK comenzó hace aproximadamente un año y medio ponele, en la pandemia, y tenemos muchas proyecciones en cuanto al mundo cripto y las inversiones cripto. Estamos todo el tiempo aprendiendo y tratando de innovar en el armado, configuración, asesoramiento de nuestros equipos”.“Como te comentaba más arriba en el servicio, en la garantía, y en el post venta, tenemos un equipo excelente para todo, inclusive hay gente que lo compra, lo deja minando y luego quiere efectivo (no quiere la moneda) por que usa la renta para pagar un alquiler, o llegaron a invertir para pagar el colegio de los hijos. Bueno, compramos la moneda nosotros y la guardamos (holdeamos), hoy en día está siendo rentable y si llega a salir Eth 2.0 que es una actualización, iremos a minar otra moneda sin ningún problema”.“Por supuesto a la larga va a ser así, un mundo Defi o descentralizado, por lo menos para quienes nos animamos a tener otra opción de controlar nuestros activos y poder hacer lo que queramos con ellos, sin depender siempre de un monopolio. Es algo que tarde o temprano, los gobiernos se van a terminar metiendo. ¿A qué crees que vino el creador de Eth hace dos meses a Argentina? ¿a conocer las cataratas… ? Jajaj!. Esto está en auge y va a seguir así. Esperamos desde MINANDOANDOOK poder seguir sumando y aprendiendo día a día, más allá de vender, que como te digo es un hobbie. Nosotros nos dedicamos a la construcción y esto es una rama más de todo lo que vamos haciendo durante nuestro trayecto. De hecho, ya recibimos por algunos lotes, pagos en cripto. Espero que la gente siga aprendiendo y siga entendiendo que cada día que pasa, es más tarde para entrar, y cada día va a ser mas tarde. Los invito a ver todo esto y mucho más en nuestro Instagram @MINANDOANDOOK ”.