Presentaron CKEA Beauty, una nueva línea de cosmética

Se realizó este jueves la presentación de CKEA Beauty, la línea de cosmética de CKEA. La presentación se concretó en el hotel Howard Johnson Mayorazgo.María José Armandola explicó aque “estamos muy contentos de poder compartir esto con nuestros pacientes de Paraná y Santa Fe. Nuestros productos se van a poder vender en los locales de la ciudad, pero también en otros shoppings del país”.Sobre los productos, informó que “son cuatro que tienen que ver con la rutina de limpieza del rostro: agua micelar, que limpia, hidrata y desmaquilla; la espuma de limpieza; la hidrafiller, que es una crema hidratante; y la anti-age, que sirve para prevenir o tratar líneas de expresión”.“Nuestros productos son de buena calidad, no son testeados en animales, son aprobados por ANMAT, libres de fragancias y parabeno, que es muy importante a la hora de elegir un cosmético”, resaltó.Se pueden encontrar en calle Vélez Sarsfield 721 y en calle Mitre 171, de Paraná. En Santa Fe estarán disponibles en calle 9 de Julio 2559.La invitada especial de la noche fue la actriz y modelo, Bárbara Vélez. “Me encanta venir a Paraná, me reciben súper bien y estoy feliz. Probé las cremas de CKEA Beauty. Soy fanática del cuidado facial y corporal. Doy fe de que estas cremas son espectaculares. Me cuido mucho la piel y estas son espectaculares”, dijo aAsimismo, remarcó que “tienen muchas ventajas y son muy buenas. Se va el verano y hay que cuidarse la piel, regenerarla. Es una cuestión de salud. Mi mamá me inculcó el cuidado de la piel desde muy chica y es de mucha importancia. Poder usar productos de tanta calidad es buenísimo. Los recomiendo”.