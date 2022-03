“Nico” Lorenzon, emprendedor de Paraná y creador de Clickeando

Cómo funciona

Respecto de sus experiencias destacó que comenzó “gracias a mi nono que me enseñó a rallar queso, emvasarlo y venderlo a los vecinos a los 8 años y luego siempre me la rebusqué para no pedirle plata a mis viejos”.“Recuerdo que una vez ni bien empezaban la fiestas electrónicas me fui a La Salada y compré lentes Rayban de colores y relojes de goma, me fui a una fiesta que hicieron en Paraná, le ofrecí al dueño el 50% si me dejaba vender los lentes dentro de una barra y me dijo que si. Así tengo miles”, añadió en el mismo sentido.Respecto de. Con mayor exposición, menores costos y mejores resultados. Hoy ya está apta no solo en la web sino en IOS y Android”.Bueno en realidad siempre fui emprendedor, creo que lo de las redes lo mezclo bastante bien y logro monetizarlo de una forma muy similar a la de cualquier negocio, casi no hago canjes y esas cosas trato siemore de monetizar con cosas propias cuando subo algo generalmente sobre algun emprendimiento o algo gastronómico es de puro corazón, si bien todos ven como al influencer una persona que vive del canje, en mi caso, logré monetizarlo de otra manera. Me considero empresario no influencer, me gusta mucho que la gente de sienta identificada o quiera un estilo de vida como el que llevamos o mostramos por la pantalla y combinarlo con emprender es genial! Enseñamos mucho a través de las historia más allá de que halla gente que le guste o no el contenido, 7 de cada 10 personas que me saludan me dicen. Yo compre tu guía digital para emprender y empece con esto o aquello. Y me encanta!¿Llegar a competirle a Mercado Libre, convertirse en una opción más amigable y cercana que ML?Espero que funcione a la par de Mercadolibre permitiendo al usuario elegir a la hora de publicar las dos. Competir compito conmigo mismo todos los días tratando de ser mejor yo y en lo que hago y con las personas que tenemos al lado. Lograr un token o billetera virtual sería un gran paso así como abrirse un poco al mundo cripto algo que casi ni veo en en otras plataformas de ECOMMERCE!Si fue increíble la verdad que estamos desbordados de felicidad mi socio y yo y todo el equipo en general, los programadores están 24HS trabajando en la app y en la adaptación para el usuario, estamos tratando de brindar lo mejor!-¿Creés que tu perfil de influencer ayudó a que Clickeando comenzara a funcionar y hoy pueda diversificarse en otros proyectos?Por supuesto, 100% todo mi perfil de influencer ayudo a mi perfil de emprendedor , empresario nosotros en pandemia no despedimos un solo empleado y hasta llegamos a usar las redes para vender a la distancia , lotes , aunque parezca loco , mucha gente de argentina invirtió en nuestras tierras y proyectos entrerrianos sin siquiera conocerlos , confiaron , apostaron , ganaron y hoy siguen comprando . Las redes ayudan a todo, pero lo que más ayuda es lo que logramos transmitir por las redes, confianza , prestigio y mucha buena energía . La energía, la vibra se siente , que doña rosa le crea al hijo y nos compre un lote a la distancia por que este le dijo que parece negocio me enorgullece como empresa, como influencer, como persona !La gran diferencia entre Minando y otras plataformas son que 1) no cobramos comisión 2) tengo mis redes con visualizaciones promedio por día entre 350/400k y yo subo los artículos que la gente desea vender. Con esa modalidad al día de hoy la efectividad es del 100%¿Qué planes tenés para este 2022?Para el 2022 tenemos pensado armar un medio de pago y seguir desarrollando la minería de Cripto monedas. La empresa ya está iniciada y se llama Minando ando.El objetivo 2022/2024 es una billetera virtual, aceptar crypto. Quizás un token y también lograr un clickeando GO. Lleva su tiempo, nosotros no vivimos de esto ni lo hacemos para vender. Es 100% gratis todo publicar, vender, comprar, etc. El único fin es romper un poco el monopolio.Afortunadamente tenemos miles de usuarios nuevos. Próximamente vamos a hacer un gran sorteo como hizo Javier Milei de su sueldo entre la cantidad de usuarios registrados. Ya tenemos 5 estrellas y más de 400 calificaciones en App Store y más de 25.000 usuarios activos en la web. ¡Y eso que ni llevamos ni una semana de lanzar todo!Nosotros no vendemos nada, es un servicio donde podés publicar algo y otra persona verlo. Inclusive, llega a ser mucho más viral que cualquier marketplace ya que yo a través de mi cuenta personal y todas las de respaldo muestro qué se pública así es más fácil vender lo que ofrecés.Hoy entre todas mis cuentas pasamos las 600.000 visualizaciones en 15 segundos. Cuando yo tengo artículos en otro marketplace con el pago más alto para exponerlo ej ORO $3700 pesos y no llega a los 2500 clics. Creo que hay una diferencia muy grande . No solo en los clicks, sino en el precio. Es gratis, yo definí a las redes sociales como oportunidad.Ya lo van a ver , haremos historia … o por lo menos intentaremos ! Prepárense para algo único!...