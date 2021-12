Personal y Flow llegan a Concordia con fibra óptica e inauguran su nueva oficina

Experiencia FLOW

Nueva identidad marcaria

Personal, conectividad total

Flow, el punto de encuentro del entretenimiento

Con el objetivo de continuar evolucionando la experiencia de conectividad en el hogar de los clientes, con mayor velocidad de navegación, Telecom desembarca en Concordia con su servicio de conexión a internet de Personal, mediante la solución tecnológica FTTH (Fibra óptica al hogar) en diferentes barrios de la ciudad. Con esta nueva tecnología los clientes vivencian una mejor experiencia de navegación, con velocidades de hasta 300 megas, con baja latencia, conexión multidispositivos, entre otras ventajas.Además, la empresa está inaugurando en la ciudad su nueva oficina comercial convergente que está ubicada en Aristóbulo del Valle 51 y los clientes podrán concurrir de lunes a viernes de 8 a 12:30 h y de 16 a 19:30 h. Esta nueva oficina brinda un nuevo espacio pensado para una atención integral para los clientes en los servicios fijos, móviles, conexión a internet, televisión y streaming, en un mismo lugar. Para ello, cuenta con puestos de atención especializados para realizar gestiones de venta, postventa y servicio técnico móvil. Con asesoramiento integral, los clientes pueden experimentar e interactuar con los servicios de la empresa, testear los últimos smartphones disponibles en el mercado, y vivir la experiencia Flow.Actualmente en la ciudad, ya hay más de 9.400 hogares que tienen disponible el servicio de fibra óptica, alcanzando aproximadamente a más de 270 manzanas.Esta tecnología permite además acceder a una nueva experiencia de televisión y streaming a través de Flow. El novedoso producto incorpora un decodificador Flow, que integra todos los canales de la televisión tradicional, contenidos exclusivos y a demanda y suma funcionalidades destacadas para disfrutar además desde la televisión, celulares, tablets, pc, en todo momento y en el lugar deseado. Esta nueva oferta de conexión a internet de banda ancha fija más TV brindará a los clientes de la ciudad una experiencia de conectividad y entretenimiento superadora, acercando una propuesta de valor diferencial con el servicio de televisión y streaming.Con FLOW, los clientes cambian la forma de ver televisión de manera tradicional, permitiendo disfrutar de una experiencia nueva gracias a sus funcionalidades diferenciales.A través de Flow, se puede acceder a 189 canales digitales y 123 señales HD de manera directa, por medio la TV clásica y la app de Flow. Además, se puede disfrutar más de 17.000 horas de contenidos de streaming, con películas estreno y más de 360 series. En este contenido disponible figuran producciones nacionales, que incluyen estrenos recién salidos del cine y coproducciones propias, así como los mejores títulos internacionales, producto de acuerdos con productoras como BBC, Atresmedia, Sony, Disney, HBO, Paramount y Star, entre muchas otras.» Ver desde el inicio, para visualizar desde el comienzo un programa que está siendo emitido.» Ver programas ya emitidos, que permite navegar la grilla de programación hacia atrás para ver programas que fueron emitidos las últimas 24horas.» Grabar en la nube contenido y almacenarlo para ser visto en el momento deseado desde cualquier dispositivo.» Pausar en vivo en cualquiera de los dispositivos.» Continuar en otro dispositivo, pudiendo pausar un contenido en cualquier dispositivo y luego seguir visualizándolo en otro.» Contar con Perfiles múltiples. La plataforma permite crear diversos perfiles y cada uno contará con sus propias recomendaciones personalizadas. De acuerdo a los contenidos que el usuario vea, Flow recomendará los mejores contenidos personalizados.» Enviar un contenido a la TV, es decir, comenzar a reproducir un contenido en la segunda pantalla y enviarlo a la TV para seguir visualizándolo (o viceversa).» Contar con Control remoto en dispositivos móviles, pudiendo tener todas las funcionalidades del control remoto físico, en el dispositivo.Flow también integra en su plataforma los contenidos y apps de streaming internacionales más importantes como Netflix, YouTube, Disney+, Star+, Amazon Prime Video y Paramount+ permitiendo a sus clientes acceder de manera directa a los mismos desde la plataforma. Además, cuenta con una aplicación diferencial de radios y música, donde los usuarios podrán acceder a radios y a 50 señales de música para todos los gustos. De esta manera los clientes no sólo podrán acceder a contenidos exclusivos de Flow, sino a una experiencia unificada de entretenimiento, con oferta centralizada y de calidad. Con el servicio de Flow el cliente podrá acceder, de manera gratuita, a Flow App para ver el contenido desde múltiples dispositivos.Los clientes que contraten el servicio tendrán una promoción de 100 Megas + 5 gigas para usar en el servicio móvil de Personal a $ 2.490 final por mes. Para conocer todos los detalles de la nueva oferta de servicios y para su contratación pueden contactarse con el número de atención 0800-199-7775 o visitar la oficina comercial convergente ubicada en Aristóbulo del Valle 51.Telecom Argentina continúa así el despliegue con tecnología fibra óptica al hogar (FTTH) en diferentes ciudades de Argentina. En paralelo, viene realizando la mayor transformación de la infraestructura de su red, tanto fija como móvil, introduciendo nuevas tecnologías de acceso que permiten mayores velocidades y contribuyendo además a optimizar la calidad de servicio en términos de estabilidad y disponibilidad, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario en su conexión a internet tanto dentro como fuera del hogar.Telecom Argentina consolida una nueva identidad visual institucional y también de sus productos y servicios, integrando su operación en tres marcas ampliamente reconocidas: Personal, Flow y Telecom.Internet ya no es fijo o móvil. Es una experiencia total, sin fronteras, dentro y fuera, en el trabajo, en el hogar y también en movimiento. Es conectividad permanente desde cualquier dispositivo. Con estos principios y como parte del proceso de integración de marcas, desde ahora Personal comprende a todos los servicios de conectividad, que se brindaban mediante las marcas Fibertel y Fibertel Lite.Flow es la plataforma de contenidos en vivo y on demand de Telecom Argentina, y la más innovadora del país. En ella convergen opciones de TV abierta, películas, series, video, gaming y música, últimos lanzamientos y clásicos de todos los tiempos. En este proceso de integración de marcas, Flow incorporará todos los servicios de TV paga y asumirá nominativamente los de la marca Cablevisión.Telecom, el partner tecnológico de las empresas argentinasLa unidad de negocios B2B de Telecom Argentina, líder en soluciones tecnológicas para empresas y organismos públicos, comenzará a presentarse como Telecom, asumiendo los servicios antes denominados con la marca Fibercorp.