Telecom Argentina integra toda su operación en tres marcas de negocio

La empresa Telecom Argentina informó hoy que consolidó una nueva identidad visual institucional a través de la selección de tres marcas para identificar sus servicios: Personal, Flow y Telecom, por lo que desaparecen las nominaciones de Cablevisión y Fibertel.Desde la compañía indicaron que "esta nueva identidad refleja la transformación de Telecom Argentina hacia una plataforma de servicios digitales y nuevos negocios basados en la innovación tecnológica, con la conectividad integral como valor diferencial a través de Personal".También plantea “como un punto de encuentro para el entretenimiento, de la mano de Flow. Y un ecosistema de soluciones y negocios para empresas, a través de la marca Telecom”.“En Telecom aceleramos nuestra propia evolución como compañía. Pasamos de ser una telco tradicional a un ecosistema de plataformas, con nuevos negocios digitales, para generar una experiencia convergente de servicios y de atención omnicanal para nuestros clientes. Como parte de esta transformación, hoy presentamos nuestra nueva identidad visual institucional, y de nuestras marcas comerciales. Un cambio que renueva nuestro compromiso con la evolución”, detalló Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina.La empresa describe que “Internet ya no es fijo o móvil. Es una experiencia total, sin fronteras, dentro y fuera, en el trabajo, en el hogar y también en movimiento. Es conectividad permanente desde cualquier dispositivo. Con estos principios y como parte del proceso de integración de marcas, desde ahora Personal comprende a todos los servicios de conectividad, que se brindaban mediante las marcas Fibertel y Fibertel Lite”.Reflejo de esta conectividad convergente, “son las nuevas propuestas de servicios que la compañía viene impulsando y agregan valor a sus clientes, como Mi Negocio Personal, la solución de tienda virtual para emprendedores sin comisión por venta, o Personal Wifi Pass, que borra las fronteras de la conectividad fija y móvil, brindando soluciones inteligentes de consumo de datos o la experiencia de Personal Pay, la billetera digital de Telecom, que permite pagar, ahorrar y gestionar el dinero personal y/o de un grupo familiar, de forma eficiente y segura”.Flow se plantea como “la plataforma de contenidos en vivo y on demand de Telecom Argentina, y la más innovadora del país. En ella convergen opciones de TV abierta, películas, series, video, gaming y música, últimos lanzamientos y clásicos de todos los tiempos. Con más de 17.000 horas de contenidos a demanda, que incluyen más de 300 series completas, Flow integra también las aplicaciones de video más elegidas por el público”.En este proceso de integración de marcas, Flow incorporará “todos los servicios de TV paga y asumirá nominativamente los de la marca Cablevisión”.Así, Flow “se consolida como el punto de encuentro del entretenimiento y clientes, quienes descubren en esta plataforma todo el contenido que desean para todos los segmentos, desde el lugar que elijan y a través del dispositivo que prefieran, de manera flexible y simple. Con una oferta de acceso cada vez más diversificada a través de Flow app y Flow Now que permiten la llegada del entrenamiento sin la necesidad de tener un deco en el domicilio”.Finalmente, se precisa que la unidad de negocios B2B de Telecom Argentina, es “líder en soluciones tecnológicas para empresas y organismos públicos, comenzará a presentarse como Telecom, asumiendo los servicios antes denominados con la marca Fibercorp”.“Telecom, como la unidad de negocios para empresas, brinda la más completa y mejor experiencia en soluciones flexibles y escalables, concebidas por segmento de mercado y desarrolladas a la medida de las necesidades específicas de cada cliente corporativo. Cuenta con la red fija-móvil más extensa del país y brinda servicios tecnológicos, digitales, IoT y de telecomunicaciones a más de 170.000 grandes, medianas y pequeñas empresas, profesionales y organismos públicos”, concluye.