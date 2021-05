¿Por qué hacer un curso de bordado online?

En principio debemos decir que los cursos online son furor en época de pandemia y que han reemplazado a las clases presenciales ampliamente. Los cursos online, además de tener pocos requisitos, permiten la conectividad con personas de otros lugares.El contexto actual nos empuja a pensar en nuevos métodos de aprendizaje para seguir cuidando la salud de nuestros seres queridos y no dejar de hacer lo que nos gusta. Por esto, la virtualidad ha venido a salvar los momentos de descanso y también los laborales.Si estás pensando en hacer un curso de bordado online pero no estás completamente seguro, hay muchas páginas especializadas donde buscar cursos que ofrecen todo tipo de herramientas para trabajar desde tu casa y material didáctico para aprender de una forma entretenida. Puedes encontrar más información, aquí Hace años jamás se hubiera pensado en reemplazar las clases presenciales por las que son a distancia aunque mucha gente que no tenía la posibilidad de viajar lo hacía. Sin embargo, en la actualidad es un hecho más de lo cotidiano e incluso el mejor, ya que permite aprender desde la comodidad de tu casa.Hacer un curso de bordado online es tan enriquecedor como hacerlo presencial, se establecen vínculos con los docentes y el resto de los estudiantes y hasta algunos organizan reuniones en espacios abiertos, como plazas o parques, para afianzar las relaciones y poner en práctica lo aprendido.En principio, la clave es elegir un curso de bordado completo donde puedas desarrollar tus habilidades a partir de una correcta enseñanza de las técnicas. Aprender a bordar es muy sencillo, requiere práctica y concentración como todo trabajo manual pero si te gusta no hay nada que pueda interponerse en el camino de la mejoría.Otra de las claves es la prueba y el error. La mejor forma de aprender es equivocarse una y otra vez y lograr aceptar las frustraciones ya que son el único motor que impulsa el crecimiento. Nadie nace sabiendo y mucho menos bordando.Por eso es importante entender que la mejoría viene de la práctica y no hay nada malo en ese proceso, todo lo contrario, es un camino fructífero de crecimiento personal. Al principio quizás puedas sólo bordar almohadones pero con la constancia podrás expandir tus creaciones de forma ilimitada.Hay que tener en cuenta que, como en cualquier ámbito de enseñanza, se debe ir de lo general a lo particular, por eso hay diferentes niveles en lo que respecta a las herramientas y técnicas de bordado, de otra forma sería imposible abarcar todo el contenido en un mismo espacio.Existen los cursos de bordado para personas principiantes, para intermedios y para expertos que se encargarán de formar al estudiante según el nivel elegido. Estos pueden durar de dos a seis meses dependiendo del nivel y de lo que se quiera aprender.Las páginas especializadas en dictar los cursos de bordado tienen muchas facilidades que permiten formas de pago en cuotas, que ofrecen becas o cupones de descuentos; además, vamos a encontrar cursos similares que no están relacionados al bordado directamente, pero sí van a permitirte incursionar en otras temáticas.Hay diferentes tipos de bordado y hay un curso para cada uno de ellos. Mencionaremos algunos para que tengas un pequeño panorama a la hora de elegir cuál te conviene y cuál se adapta a tus necesidades.-Qué es el bordado y cómo aprender a bordar a mano. Esto te ayudará en caso de iniciar un emprendimiento o simplemente para momentos de desconexión de la rutina.-Aprenderás los 13 puntos de bordado básicos para aplicarlos a ropa que tengas en tu casa, almohadones, cubrecamas y otros objetos decorativos que quieras. Incluso sobre un bastidor para colgarlo en alguna pared.-Conocerás materiales como hilo, aguja, telas para bordar, bastidores y otras herramientas útiles que no puedes ignorar al momento de elegir las de buena calidad o aquellas que mejor se adapten al tipo de tela o material que deseas intervenir.-Aprenderás cómo hacer un parche bordado a mano, como aquellos que se adhieren por ejemplo en los bolsillos de las camperas de jean. Hay múltiples formas de bordado así como degradé o de un solo color, en puntos, o bordado de letras. Cada una de ellas requiere una técnica específica.-Aprenderás cómo bordar una imagen en tela, cómo trasladarla y bordarla a un bastidor. El dato interesante es que los bastidores, al ser de madera, pueden pintarse con el diseño ya hecho y colgarse a modo de decoración. Estos pueden mejorar cocinas, cuartos e incluso el antebaño haciéndolo más ameno cada espacio.-Bastidor o aro para bordar.-Aguja e hilo.-Telas que tengas en casa.-Tijeras o corta hilachas.-Lápiz o frixion.-Papel para calcar.-Alfileres y alfiletero.-Enhebrador.-Bordado creativo: aquí se expandirá tu creatividad, podrás pasar imágenes a las telas o inventar tus propios diseños, los cuales pueden tener relieves o cambios de tonalidades, pueden ser objetos o personas e incluso figuras famosas.-Arte textil: además de lograr bordar sobre superficies sencillas para practicar, podrás adquirir técnicas que permitan intervenir tu ropa, tus jeans o tus camperas pueden renovarse con solo poner en práctica las herramientas de estos cursos. Crear ropa original en base a prendas vintage es lo que está de moda actualmente.-Exploración artística: Los distintos tipos de bordado a mano te permitirán descubrir qué tipo de arte te interesa hacer. Primero debes aprender lo básico para experimentar con objetos de diseño más avanzados o que presenten un desafío a la hora de bordar. En el tránsito de ese camino podrás encontrar el estilo propio.En estos cursos de bordado se aprende:-La búsqueda de la inspiración en colores, texturas, la observación cotidiana, aquello que te interesaría materializar.-Acerca de telas, bastidores, agujas, tamaños de agujas y tipos de tela, cuáles son las más convenientes según el hilo y el diseño.-Lentejuelas y mostacillas. Estas servirán a la hora de agregarle textura y relieve a tus bordados y no sólo harán la pieza más sofisticada sino que le agregarán un roque distintivo que no pasará desapercibido.-Materiales como tijera, lápiz y porta bastidor son elementos necesarios para aprender, sobretodo porque son las herramientas esenciales para comenzar el diseño que quieras hacer.-Elección de colores y materiales. Es importante saber combinarlos, saber cuáles resaltan según el color de la tela que principalmente se elige blanca para hacer que las tonalidades resalten, sin embargo, las telas de colores también pueden bordarse y quedan novedosas con hilos que resalten.En resumen, cada curso tendrá claves específicas para que puedas aprender las técnicas de bordado de una manera simple y sin inconvenientes. El material didáctico o las clases virtuales serán de apoyo primordial para iniciar el camino del bordado, sin embargo, la perseverancia es una de los motores para afianzar lo aprendido.En caso de hacer un curso de bordado online y haberlo disfrutado, hay cientos de cursos dando vuelta por las redes que pueden tomarse, algunos gratis y otros arancelados, para lograr hacer creaciones innovadoras y aumentar tu capacidad imaginativa.