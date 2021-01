Banco Entre Ríos ofrece 50% de descuento con tarjeta Mastercard "Contactless"

Banco Entre Ríos lanzó una promoción exclusiva que ofrece un 50% de descuento para todos los clientes que utilicen la tarjeta de crédito Mastercard Contactless en sus compras en los Supermercados Carrefour y La Agrícola Regional.



La promo abarca consumos realizados todos los viernes y sábados de enero en supermercados de La Agrícola Regional y los jueves y viernes en las tiendas Hiper y Market Carrefour adheridas, en un solo pago con tarjeta de crédito, y la única condición para acceder al beneficio es que el pago se realice utilizando la nueva tecnología Contactless, una forma mucho más fácil, rápida y segura de operar con tarjetas de crédito y débito, que funciona con sólo acercarlas a la terminal de cobro y que resulta conveniente y segura en el actual contexto sanitario. La promoción tiene $1500 como tope de reintegro y es acumulable con otras promociones vigentes en los supermercados participantes. Solicitar reimpresión Los clientes del Banco cuyas tarjetas no posean la tecnología Contactless, pueden solicitar la reimpresión de manera telefónica al 0810 666 2662 (opción 1 (socios), y luego opción 3 (habilitaciones).

La promoción se suma a las acciones que el Banco Entre Ríos viene realizando junto a Mastercard para incentivar el uso de la tecnología Contactless, y que incluyó el año pasado una capacitación gratuita para miles de comerciantes de todo el país, con sorteos y premios para los participantes.



Contactless es una nueva modalidad de pago con una tecnología más eficaz que el chip o banda magnética dado que al ser 7 veces más rápida que las transacciones realizadas con la forma tradicional permite -tanto al comerciante como al cliente- ahorrar mucho tiempo en cada transacción. Se trata de un sistema por el cual el cliente efectúa la operación simplemente acercando la tarjeta (o su billetera virtual) al posnet, similar al uso de la SUBE para el transporte público.



"El momento actual demanda estrategias novedosas, por eso en asociación con Mastercard lanzamos esta campaña con el objetivo de educar sobre esta evolución en los medios de pago, innovadora y con altos estándares de seguridad, que mejora la experiencia del comerciante y del cliente y que resulta más conveniente y segura al no requerir el contacto", explicaron desde el Banco Entre Ríos. Ventajas de operar con "contactless" -Es tan seguro como el chip, pero más ágil. Todo es más simple para el cliente y para el comercio.

-Permite al comercio ahorrar mucho tiempo en cada transacción ya que es 7 veces más rápida. Además de aceptar tarjetas, también se puede pagar con billetera virtual o con smartwatches.

-También ayuda a disminuir los costos de manejo de efectivo y no genera contracargos para el comercio en operaciones por debajo del límite Contactless; esto quiere decir que en caso de fraude no se generará ningún costo para el comercio.

-La tarjeta nunca sale de la mano del cliente, lo que resulta muy útil, higiénico y apropiado en el contexto actual.