Diario UNO Entre Ríos cumplió 20 años: "Tenemos el compromiso de transformarnos"

El Diario Uno Entre Ríos cumplió este jueves 20 años desde su creación. El medio que comenzó con el formato papel, pronto se fue adaptando a las demandas de la sociedad e incorporó nuevos formatos, sin dejar de lado el periódico."Estamos muy felices de cumplir un nuevo aniversario, aceptando siempre los desafíos periodísticos que se nos presentan", señaló el gerente de la empresa, Alejandro Cartasso, aEn cuanto a toda la trayectoria que tiene el medio, Cartasso contó que "hemos ido alternando las nuevas tecnologías, para lograr nuestra principal tarea que es informar. A través de la web, el diario impreso, la radio y el proyecto de podscat , seguimos trabajando incansablemente"En este sentido, señaló que "ninguna de las plataformas es la que manda, los millennials están en la parte digital, pero el papel tiene sus características irremplazables como es la veracidad, exclusividad y análisis de la noticia"."En un momento se pensó que el papel iba camino a desaparecer, pero esto no es así", aseguró.Y declaró: "El papel no murió, está vigente, la tapa del diario sigue teniendo la misma fuerza, cambiamos la forma de escribir, y vamos a tener un futuro inmenso""Fue un gran desafío llevar adelante esto, porque nos habíamos transformado en monotemáticos y tomamos la decisión de contar historias, es por ello que decidimos festejar estos 20 años y dar una buena noticia, estamos muy fuertes para el futuro", resaltó Cartasso.En cuanto al trabajo periodístico apuntó: "Nos basamos en un periodismo de análisis, verificación, credibilidad y tenemos una discusión de las noticias a fondo. La historia no se resume en 20 años, los medios han pasado por muchas cosas".Sobre los objetivos del medio dijo que "tenemos ganas de equivocarnos, ya que cuando nos equivocamos es porque hacemos. Los éxitos son los que perduran y de los errores se aprenden, no hay que quedarse quietos porque vamos a tender a desaparecer"En tanto una de las trabajadoras del medio de comunicación, dijo que "hace 18 años que trabajo acá, siempre tenemos nuevos desafíos y proyectos para transitar juntos"."El diario creció mucho en estos años, la comunicación se transforma y nosotros también", aseguró.Por su parte, el periodista Sebastián Galligo, señaló que "hace 18 años que trabajo acá, empecé como cronista de deportes y con el tiempo fuimos cambiando".