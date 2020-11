Flow integra a Disney+ a su plataforma y lanza oferta exclusiva a sus clientes

Contenido de entretenimiento

Flow anunció hoy la disponibilidad de Disney+ en su plataforma, a partir del 17 de noviembre, fecha en la que el servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company llega a América Latina.Gracias al acuerdo entre ambas compañías, los clientes de Flow y Personal podrán acceder hasta 3 meses sin cargo a Disney+ desde el dispositivo de su preferencia (smartphone, smartTV, tablet o computadora). Luego de los primeros meses bonificados, Disney+ se integrará a la oferta de Flow y Personal por $385 pesos finales por mes y se podrá abonar por medio de la factura de los servicios, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito para contratarlo."Los clientes de Flow en la Argentina podrán disfrutar de todos los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más integrados en su experiencia on demand y con tres meses sin cargo. Esta alianza con Disney+, presenta un paso más en el camino de consolidar a Flow como la plataforma de integración de contenido de entretenimiento más importante de la región, para seguir brindándoles a nuestros clientes la mejor experiencia de usuario y la más destacada oferta de contenidos en múltiples pantallas. Con Flow seguimos evolucionando, sumando en esta oportunidad a un líder en entretenimiento a nivel global", destacó Gonzalo Hita, COO de TELECOM.En esta primera etapa de integración de Disney+ en Flow, el cliente que posea un decodificador Flow y tenga una cuenta de Disney+, podrá acceder al servicio directamente a través de una aplicación dedicada y, durante los tres primeros meses, accederán a los contenidos sin cargo. A partir de su lanzamiento en la región, el 17 de noviembre, Disney+ será el destino exclusivo y permanente de la más completa y mejor selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de producciones originales exclusivas, convirtiéndose así en la única plataforma de streaming donde estarán accesibles todas las películas disponibles de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Todos los títulos originales producidos por y para Disney+, así como las colecciones completas de todos los contenidos disponibles de estas cinco icónicas marcas en todos los formatos (películas, series, cortos, shows y documentales) estarán exclusivamente en la plataforma.Disney+ es el servicio de streaming por suscripción de pago de películas, series y otros contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Como parte del segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) de Disney, Disney+ estará disponible a partir del 17 de noviembre 2020 en Latinoamérica para dispositivos conectados a Internet y ofrece a todas las audiencias programación sin cortes publicitarios con una variedad de películas, documentales, series animadas y de live action, y cortos originales. Disney+ proporcionará un acceso sin precedentes a la increíble biblioteca de entretenimiento de cine y televisión de Disney, también es la plataforma de streaming para ver en exclusiva los últimos lanzamientos de cine de The Walt Disney Studios. Visite DisneyPlus.com para obtener más información sobre el servicio.Somos Telecom Argentina, una empresa de soluciones de conectividad y entretenimiento con más de 23.000 colaboradores en todo el país. Transformamos la experiencia digital de nuestros más de 28 millones de clientes ofreciéndoles un servicio seguro, flexible y dinámico, en todos sus dispositivos, con conexiones fijas y móviles de alta velocidad, y una plataforma de contenidos en vivo y a demanda que integra series, películas, gaming, música y programas de TV. A través de nuestras marcas comerciales Personal, Fibertel, Flow y Telecom | Fibercorp, brindamos servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas e instituciones en todo el país. Además, estamos presentes en Paraguay con servicio móvil y en Uruguay, con televisión paga.Lideramos una industria que constituye uno de los pilares para al desarrollo social y económico del país, y participamos activamente en la comunidad con prácticas sustentables e iniciativas que agregan valor al uso de la tecnología como herramienta para la formación e inclusión social.Más info: institucional.telecom.com.ar / Instagram / Linkedin