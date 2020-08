Segunda edición "Telecom SummIT": "Cloud y colaboración- La visión de los CEOs"

Ciclo Telecom Summit by IDC

Telecom | FiberCorp, líder en servicios de telecomunicaciones y tecnología para empresas y organismos públicos, junto a la consultora IDC presentan la segunda edición de "Telecom SummIT By IDC", con el objetivo de seguir acompañando a las empresas hacia su transformación digital.El segundo evento gratuito se desarrollará el próximo jueves 20 de agosto de 11 a 12:40 h, y las presentaciones serán sobre "Cloud y colaboración - la visión de los CEOs".En esta oportunidad estarán participando los principales ejecutivos de las empresas tecnológicas más importantes de la Argentina y el mundo.Estarán presentes Juan Pablo Estevez, Managing Director Sales Multi Country Operations para Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile & Colombia de Cisco Argentina; Eduardo López, Presidente de Google Cloud para Latinoamérica de Google; Steven Chen, CEO de Huawei Argentina; Roberto Alexander, CEO de IBM Argentina; Fernando López Iervasi, Gerente General de Microsoft Argentina y Roberto Nóbile, CEO de Telecom Argentina. También estarán participando Leonardo Coca, Director de Negocios B2B de Telecom Argentina y Alejandro Floreán, vicepresidente de Consultoría y Estrategia de IDC Latinoamérica.Los ejecutivos estarán disertando sobre cómo llevar las actividades y sistemas de las organizaciones a un contexto de nube, contando sobre las diferentes situaciones que tuvieron que enfrentar en sus empresas.Para inscribirse al evento los interesados deberán anotarse de manera gratuita en www.telecomfibercorp.com.ar (http://novedades.fibercorp.com.ar/LP=775)La primera edición virtual de "Telecom SummIT By IDC" fue el pasado 23 de julio donde el tema central de las exposiciones estuvo relacionado a los negocios y economías post covid-19 y participaron más de 1000 personas.En esa oportunidad estuvieron disertando Jorge Gómez, Director de Soluciones Empresariales de IDC México; Leonardo Coca, Director de Negocios B2B de Telecom Argentina; Ricardo Villate, VP IDC Latinoamérica y el periodista especializado en economía y finanzas Guillermo "Willy" Kohan.Los próximos eventos virtuales serán el 24-09 sobre ciberseguridad y el 15-10 se estará hablando sobre internet de las cosas (IoT).Las organizaciones están demandando de una manera creciente facilitar la integración entre sus sistemas internos y plataformas cloud con estructuras de gobernanza robustas para facilitar y agilizar su estrategia de crecimiento.Según IDC las soluciones VDI (Infraestructura de escritorios virtuales- por sus siglas en inglés) y las aplicaciones colaborativas están teniendo un crecimiento importante que no se había visto hasta antes del 2019; a pesar de ya estar disponibles anteriormente, hoy en día juegan un rol fundamental para mantenerla operación del negocio.Para la etapa post COVID-19, la nube híbrida será la tendencia más importante en América Latina, especialmente en las cargas de trabajo críticas. Las inversiones se centrarán en garantizar la continuidad del negocio a corto plazo y acelerar las iniciativas de Transformación Digital a medio plazo.Telecom | FiberCorp ofrece soluciones tecnológicas pensadas específicamente para potenciar a cada empresa en base a la industria a la que pertenece, colaborando con el desarrollo de las organizaciones, acompañándolas en cada etapa y fortaleciendo el crecimiento del negocio.Telecom | FiberCorp cuenta actualmente con la red fija-móvil más extensa del país, y ofrece, a través de sus datacenters certificados por su calidad World Class, soluciones cloud para resguardar y garantizar el acceso a la información desde cualquier dispositivo, en cualquier momento o lugar, y brinda servicios tecnológicos y de telecomunicaciones a más de 170.000 grandes, medianas y pequeñas empresas, profesionales y organismos públicos.