Entes y municipios de la provincia incorporaron "Botón de Pago Electrónico"

En medio de este contexto de pandemia, el Banco Entre Ríos y la fintech Plus Pagos vienen trabajando en simultáneo para que municipios, entes públicos y entidades privadas de la provincia puedan ofrecer nuevos servicios, mejorar su recaudación y que la comunidad, disponga de diferentes canales electrónicos para el pago de impuestos y servicios.En las últimas semanas, diferentes entes incorporaron el Botón de Pagos en sus Páginas Web (ATER, Reden Gas y Caja PREVER), como así también los municipios de Paraná, Gualeguaychú, Chajarí, Guelaguay, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Hasenkamp, Viale, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Puerto Yeruá y Los Charrúas. La Municipalidad de Colón y otros entes están en pleno desarrollo."Nosotros buscamos generar vínculos estratégicos con entidades públicas y privadas para que éstas puedan ofrecer nuevos servicios y facilidades a sus clientes, y que, a su vez, puedan incrementar sus recaudaciones. Hoy las plataformas digitales y soluciones de cobranza que brinda Plus Pagos son muy bien valoradas y se están expandiendo rápidamente en todo el territorio provincial", explicaron desde el Banco Entre Ríos.El Botón de Pagos Web es una innovadora alternativa que facilita a los contribuyentes el pago de impuestos provinciales y tasas municipales, en simples pasos, y utilizando tarjetas de débito y/o crédito de todos los bancos o bien directamente desde una cuenta bancaria con CBU.El contribuyente accede al botón dispuesto en la web del ente, ingresa un dato personal (que puede ser DNI, CUIL, CUIT, N° de partida o código de barras) y así podrá visualizar/pagar todos los tributos disponibles.Desde www.pluspagos.com o a través la App Pluspagos (que se descarga desde el Playstore de cualquier teléfono móvil con Android) se pueden pagar todos los impuestos nacionales, gubernamentales y municipales, patentes, servicios públicos y privados con un solo clic.La nueva plataforma de PlusPagos permite a los usuarios pagar con todos los medios de pago y a través de los canales digitales los mismos impuestos y servicios que se abonan habitualmente de forma personal y con dinero en efectivo o débito en los más de 420 puntos físicos de cobranza Entre Ríos Servicios.A partir de esta semana, las empresas o personas jurídicas que no estaban alcanzadas por las alternativas de pagos con tarjetas de débito o crédito, cuentan con un nuevo medio de pago: DEBIN en cuenta bancaria.Al momento de seleccionar el medio de pago, el cliente deberá elegir la opción DEBIN (Débito Inmediato) y luego ingresar el CBU o Alias CBU de una de sus cuentas bancarias (además del CUIT y e-mail).A continuación, se generará un débito y el cliente deberá autorizarlo durante el día, ingresando al Online Banking (Opción: Debin Comprador).