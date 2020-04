ConsuMax abrió la sucursal para que los clientes puedan abonar sus cuentas

ConsuMax abrió su sucursal de calle Urquiza 1031 para que los clientes puedan abonar sus cuotas de este mes. Atenderá este viernes de 8 a 17, previo turno que deberá pedirse a través de www.consumax.com.ar Eugenia Glusman, gerente de la sucursal, explicó aque "los clientes que necesiten pagar sus cuentas deben sacar el turno en la página web o llamar al 080010 777 3227."Consumax y Crédito Nexon contempló este mes que no haya suma de intereses. Debemos cuidarnos todos. Nos adaptamos a la situación que se vive y no cobramos los intereses y extendemos la fecha de vencimiento del resumen", comentó.Aseguró que "las compras se pueden hacer online a través de la página www.nexon.com.ar . Pueden dejar sus datos, asociarse y luego los chicos los van a llamar para brindarles el producto que necesiten"."Con el tema de no poder ir a trabajar ni ir a la escuela y el incremento del teletrabajo, la gente elige mucho comprar netbooks, tablets y celulares. Muchos aprovecharon para renovar un poco su casa", agregó.