Acciones de Telecom frente a la pandemia del Covid 19

"En Telecom somos conscientes del rol fundamental que nuestros servicios tienen en el devenir de la sociedad. Conectamos a las personas, los hogares, las empresas y los gobiernos, los pueblos y las ciudades. Y esa conexión se torna hoy aún más importante", ponen relevancia.En situaciones inéditas como las que estamos atravesando en el marco de la pandemia originada por el COV-19, "a través aplicaciones dedicadas para cada necesidad; y potenciando el acceso a la información de toda la población", indican., muchas en forma remota, potenciadas por plataformas on line para que vendedores y consumidores puedan encontrarse y sostener el consumo; colaboran con el proceso productivo mediante la implementación del trabajo a distancia, que hoy es una de las herramientas más disruptivas por su aplicación masiva e inmediata, contribuyendo a sostener la economía del país".Pero principalmente, "ncon sus seres queridos, estudiar, entretenerse, producir, aprender e informarse desde sus casas", manifiestan.Es por eso que "hoy más que nunca, nos comprometemos absolutamente a asegurar la continuidad y calidad de nuestros servicios para hacer frente a este escenario, que nos plantea inusitados desafíos como sociedad. Para ello reforzamos nuestras redes, adaptamos nuestros sistemas, reconfiguramos nuestros procesos de gestión e implementamos distintas formas de trabajo".Los más de 23.000 colaboradores que integran Telecom "tenemos el propósito de seguir acompañando a los argentinos en estas excepcionales circunstancias. Guiados por una fuerte vocación de servicio, ponemos a disposición de la sociedad, desde La Quiaca hasta Ushuaia, nuestra tecnología y experiencia para brindar las conexiones necesarias que nos permitan seguir con nuestra vida cotidiana de la mejor manera posible en este contexto atípico", aseveran.Destacan que el actual equipamiento y los sistemas con los que cuenta la empresa "permiten hoy que nuestras redes funcionen de manera eficiente, soportando el incremento exponencial de uso de nuestros servicios tanto de conectividad fija como móvil que se registró a partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio"."La disponibilidad de estos recursos requiere planificación, capacitación y especialización de los recursos humanos y plataformas digitales de clase mundial que lo posibiliten y que permitan sostener los cambios de hábito disruptivos y la mayor demanda que hacen nuestros clientes de los servicios en este contexto particular. En este sentido,Para que nuestras redes continúen operando sin inconvenientes adelantamos algunas tareas planeadas para este año y encaramos otras obras para aumentar su capacidad", agregan desde la empresa.Entre otras medidas, "ampliamos la salida internacional de Internet en un 40%, y volveremos a aumentarla si la situación lo requiere; suscribimos acuerdos para potenciar los vínculos con los proveedores internacionales y nuestra red IP., además de continuar con las tareas de mantenimiento preventivo sobre todas nuestras redes para asegurar la continuidad de servicio en todo el país"."Para seguir aprendiendo, entreteniéndose y trabajando desde sus hogares, los clientes están haciendo un uso intensivo de la conectividad. Hemos registrado picos inéditos de uso en aplicaciones vinculadas con videoconferencias, redes sociales y entretenimiento. En su conjunto, los servicios TIC sufrieron un incremento abrupto en su demanda: tanto los servicios de internet fija y móvil como de contenidos pagos vieron incrementado su uso en forma exponencial.", dejan constancia desde Telecom.Agregan que se han potenciado esas experiencias, "y en el marco de las conversaciones permanentes mantenidas con las autoridades nacionales, hemos lanzado una serie de beneficios para que nuestros clientes puedan aprovechar aún más las posibilidades de las conexiones y acceder a información valiosa y contenidos educativos y de entretenimiento".- GIGAS DISPONIBLES: para todos los clientes con Abono y/o Factura, individuos y empresas, brindamos, de manera gratuita 1 GB adicional por un mes para que puedan seguir conectados desde su celular.- CRÉDITO PREPAGO: para el momento que lo necesiten, nuestros clientes pueden acceder a un crédito de $100 mediante el servicio de Recarga SOS.- BENEFICIOS EN CANJE DE PUNTOS PARA SOCIOS CLUB PERSONAL: los socios de Club Personal con líneas Prepagas o Abono fijo tienen beneficios exclusivos en canje de puntos por crédito de $200. Y los socios con líneas con factura tienen beneficios en el reseteo de cuota de internet.PARA NUESTROS CLIENTES EN EL EXTERIOR: para nuestros clientes con abono y/o factura, Individuos y Empresas, que se encuentren en las zonas más afectadas (USA, Europa, Israel, Emiratos Árabes, Japón, Singapur, China, Hong Kong, Taiwán y Malasia) disponen de manera gratuita 1GB para que puedan mantenerse comunicados.WHATSAPP ILIMITADO: Además, todos los clientes con planes Abono y/o Factura, en Argentina o en el exterior, ya cuentan con Whatsapp ilimitado. Y los clientes Prepagos pueden acceder al mismo beneficio por 30 días en función de sus recargas.+ CONTENIDO RECREATIVO, JUEGOS: Para los más chicos, también en los momentos de esparcimiento, la suscripción de Personal Juegos está bonificada y pueden acceder a todos los juegos que quieran entre un catálogo de más de 600 juegos móviles.CONTENIDO DE EDUC.AR Y OTROS SITIOS .GOV y Gob.ar SIN CONSUMIR DATOS DESDE EL CELULAR: Los contenidos educativos y herramientas didácticas del programa Seguimos Educando destinado a brindar contenidos para nivel inicial, primario y secundario, no consumen datos del celular. Su uso se duplicó durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.APERTURA DE CANALES PREMIUM: + Contenido de entretenimiento para toda la familia.CONTENIDO EDUCATIVO Y RECREATIVO PARA LOS MÁS CHICOS Y SERIES PARA TODA LA FAMILIA: Disponibilizamos un amplio catálogo de contenido para todos nuestros clientes de Cablevisión HD y Flow:INCORPORACION DE PAKA PAKA a la grilla básica de contenidos en Buenos Aires que incluye en su programación diaria contenido educativo, producido por el Ministerio de Educación de la Nación, que abarca desde el nivel inicial hasta quinto grado primario.FLOW APP PARA TODOS LOS CLIENTES DE CABLEVISIÓN: Todos los clientes de Cablevisión pueden acceder a Flow de manera gratuita, descargándose la app en cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o smart TV) y disfrutar no sólo los canales en vivo, sino también de 13.000 horas de contenido a demanda (las mejores series, películas, documentales, recitales, torneos de Esports, entre otros) y la posibilidad de alquilar estrenos de manera muy simple.