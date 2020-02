Inauguró "Elizabeth Ka": Organizan eventos con "todo incluido"

Lucrecia Kanemann, junto a otros profesionales, inauguró su local en calle Santa Fe 175. Se llama "Elizabeth Ka Eventos" y es una continuación de un proyecto en el que venían trabajando hace tres años.En diálogo con, expresó que "organizamos eventos. Tenemos vestidos de gran calidad, de novias, para madrinas, damas de honor, de 15 años, de fiesta. Solo hacemos ventas. Son vestidos de una sola postura. Son vestidos diferentes, que no se repiten. Intentamos lograr lo que las chicas quieren y estamos para asesorarlas"."La idea es tratar de ofrecerles a nuestros clientes que tengan todo en un mismo lugar y con la garantía de que todo pueda salir perfectamente bien. Construir un evento me apasiona, es mi trabajo y soy la encargada de esto", dijo.En ese sentido, remarcó que "podemos garantizarle a los papás que están pensando en los cumples de 15 de sus hijas o a los novios que preparan su casamiento, que el evento saldrá bien. En la propuesta incluimos todo. Ofrecemos espejo, stand de glitter"."Apuntamos a que cada uno se lleve lo que viene a buscar, con un asesoramiento previo para que el resultado sea al 100%. Las novias hoy en día están a full con los colores marfil. La novia de blanco dejó de ser el clásico. Igualmente cada evento es diferente, no siempre ofrecemos lo mismo así que estamos abiertos a todo", comentó.Y finalizó: "Estaremos atendiendo de 8.30 a 12 y de 17 a 20.30. Somos un conjunto de personas trabajando".