Dos proyectos sustentables están basados en la "reutilización del lactosuero"

"Lactosuero... utilizar para no desechar" y "(Eco) 2suero, biofertilizante para huerta orgánica" son dos de los proyectos ganadores de la cuarta edición de "Iniciativas Sustentables" el concurso organizado por Fundación Banco Entre Ríos, que impulsa la participación de los empleados voluntarios de Banco Entre Ríos en el desarrollo de sus comunidades.Las propuestas pertenecientes a la EEAT N°51 de la localidad de Maciá proponen la utilización de lactosuero, por un lado como suplemento proteico para las abejas (en épocas de escasez de polen), y por otro, como biofertilizante para ser utilizado en las producciones hortícolas de la escuela. Ambos proyectos, coordinados por voluntarios de la sucursal Maciá, aportan soluciones ecológicas y económicas para la comunidad.El Concurso Iniciativas Sustentables tiene el fin de incentivar al personal del Banco a que se lideren proyectos sociales, sostenibles en el tiempo, que beneficien a establecimientos educativos e instituciones de la provincia, potenciando el desarrollo de sus comunidades. El programa cuenta con Certificación ISO 9001: 2015.El Proyecto "Lactosuero?utilizar para no desechar" consiste en la obtención de suplementos proteicos, de bajo costo económico, para el consumo de las abejas del apiario en la institución educativa. La propuesta, con un marcado sentido social apunta a cambiar el paradigma productivo de los apicultores y bajar sus costos de producción. El aumento de la producción de miel, la no contaminación del ambiente y la concientización sobre la nueva forma de producción son algunos de los múltiples beneficios que aporta la puesta en marcha del proyecto.Por su parte, "(Eco) 2suero, biofertilizante para huerta orgánica" se basa en la reutilización del suero, subproducto de la elaboración de algunos productos lácteos, (principalmente el queso), para la fabricación de biofertilizantes para ser utilizados en la huerta escolar. Las hortalizas producidas a través de este método ecológico, son consumidas por alumnos y docentes en el comedor escolar. Con la implementación de este proyecto se apunta a mitigar dos problemas recurrentes como la contaminación que se produce al desechar el suero en los cursos de agua, y el uso de costosos fertilizantes de síntesis química.La Fundación BER financia los proyectos seleccionados y los voluntarios ejecutan y coordinan las acciones. Los empleados de Banco Entre Ríos arman equipos de trabajo y presentan proyectos sustentables cuyas iniciativas pueden estar vinculadas con diferentes temáticas como educación, cultura, empleo, inclusión, medioambiente, entre otros.Se entiende por sustentable la cualidad de mantenerse por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. Es decir, que después de un tiempo introductorio de apoyo externo, el proyecto se sustentará de manera independiente aunque el apoyo inicial ya se haya acabado.Desde 2016, la Fundación BER acompañó la implementación de 26 proyectos sustentables de diferentes localidades de la provincia.