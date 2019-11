WE ARE, "la fiesta de día" después de la FDD: de qué se trata la propuesta

El ingreso es exclusivo para mayores de 18 años y será sin excepción con la presentación del D.N.I. y parte de lo recaudado se donará a la cooperadora de la escuela zonal.

. Esta fiesta de día como la denominan los organizadores, intenta alejarse de la palabra "after" ya que "todo su contenido es organizado con los requerimientos técnicos y legales que necesita una fiesta para poder ser autorizada como lo exige la resolución nro. 146 del M.G.J para la Comuna de Sauce Montrull", destacan desde la organización.De esta manera, dejaron en claro.Además de reunir a personas amantes de la música, en esta edición, expresaron.Desde la organización entienden que estos espacios de recreación en dónde la mayor afluencia de público es la juventud, deben "aprovechar la oportunidad, mediante una campaña de comunicación denominada 'porque si y porque no', para concientizar sobre temas referentes a compromisos sociales que hoy no podemos dejar de tener en cuenta tales como el cuidado del medio ambiente, cuidado de nuestro cuerpo y mente, el no consumo de sustancias ilegales, el consumo consciente de alcohol, el cuidado del prójimo, entre otras problemáticas que acechan a nuestra sociedad"."Una de las particularidades y novedosa intervención que tendrá está fiesta, es la de ofrecer al conductor designado, la posibilidad de controlarse el nivel de alcohol antes de retirarse de la fiesta y si el control le diera negativo (alcohol 0) no abonará lo que consumió de bebidas no alcohólicas durante el evento. En tanto, dispondrán de un sector para que el conductor, si diera positivo, pueda recuperarse mediante ingesta de agua, café y descanso, dándole así la posibilidad de conducir sin riesgo", dejaron en claro respecto de la propuesta.que aportó el gobierno entrerriano. Se implementará in situ el Programa Provincial de Prevención de Enfermedades de Transmisión sexual VIH SIDA ITS del Ministerio de Salud de Entre Ríos, dirigido por la Sra. Laura Diaz Petrussi contando con asistencia médica y traslado de emergencia, seguridad privada profesional, control policial vial en ruta, control policial y cacheos en ingreso, seguro obligatorio para el público y demás exigencias", relataron."Esto pretende ser un evento que aporte positivamente al esplendor logrado por la FDD de Paraná", destacaron.