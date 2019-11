La Peruana congela sus precios durante noviembre

Desde el 1º de noviembre, La Peruana, ubicada en Avenida Ramírez 2134, y por un mes congela los precios de todos sus productos.



Silvio González, desde la firma comercial , indicó a Elonce TV que "la idea es acompañar a nuestra clientela, a toda la ciudad de Paraná y redoblar la apuesta que hicieron las multinacionales de ir por un congelamiento de precios por 15 días, nosotros vamos por un mes y nos comprometemos a no aumentar los precios, pese a que los proveedores seguirán trayendo listas nuevas de precios, pero nosotros no los vamos a aumentar a los precios, los congelamos durante todo noviembre".



Además, dijo, "nos comprometemos a seguir con la grilla de ofertas, muy tentadoras" y en este sentido manifestó que "este lunes tenemos 20 % de descuento en carnicería, 25 % de descuento en lácteos, los mejores precios de quesos en Paraná. Por ejemplo, tenemos tres litros de leche larga vida por 100 pesos".



"Los martes tenemos 50 % de descuento en panadería, 35 % de descuento en frutas y verduras. A los miércoles le vamos a llamar 'el tarjetazo', habrá descuentos con las tarjetas líderes de las entidades bancarias. Los jueves volvemos con los descuentos en carnicería y lácteos, en toda la línea de quesos; y le sumamos este congelamiento de precios, no importa la situación del país, las listas nuevas de precios, nos comprometemos con la ciudadanía e invitamos al resto que lo hagan, como una forma de ayudar al paranaense, al consumidor que está sufriendo esta situación económica tan delicada", acotó González.



La Peruana permanece abierto "desde las 6, hasta las 24 horas; lo tomamos como un servicio", puso relevancia. Elonce.com.