Regresa Harlem Festival: música, gastronomía y entretenimiento

Miller Music Amplified presenta la segunda edición del Harlem Festival y una experiencia inolvidable vuelve a latir en el corazón de Argentina. El 15 y 16 de noviembre regresa el festival de música, gastronomía y entretenimiento más importante del Litoral, que combina artistas emergentes y consagrados con la mejor variedad de comidas y entretenimiento para disfrutar dentro del predio.Dos días con las mejores bandas, la expresión viva de la escena musical actual en un contexto inmejorable, en la ex estación de trenes Manuel Belgrano, uno de los lugares más hermosos y emblemáticos del país, preparado para este tipo de eventos, en el marco geográfico ideal para disfrutar todo el día, rodeado de los bellos paisajes isleños de la costa del litoral.Harlem Festival 2019 es la expresión más clara de los nuevos sucesos emergentes que reunirá en la ciudad de Santa Fe a bandas de todo el país.Los artistas confirmados son: Usted Señalemelo, Wos, El Kuelgue, Marilina Bertoldi, Catriel y Paco Amoroso, Louta, Perras On The Beach, Juan ingaramo, Feli Colina, Chita, Wendigo en camisas, y más !!!

En cuanto a la variedad de comidas, el predio cuenta con un espacio al aire libre donde se montará un patio de fuegos, estará presente "Cocina en altura" un nuevo concepto gastronómico para eventos que se involucra con la naturaleza y sus 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. También habrá un espacio de coctelería, cervecerías artesanales y hamburgueseríasHarlem Festival, el próximo 15 y 16 de noviembre a partir de las 16 en la Estación Belgrano (Bv.Galvez 1150)Abonos y entradas en venta en: www.harlem.com.ar (20% de descuento con Club Movistar accediendo a la app o web oficial de Movistar)¡Seguí a @harlemfestival para enterarte de todo!+info