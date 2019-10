"El Profesional", 40 años impulsando el valor de la cultura del trabajo

"Nuestra imagen es para nosotros muy importante"

Estrategia

Equipo de trabajo formado en valores

Los planos del cruce del gasoducto y de nivelación del túnel

Puntales - valores

Cuarenta años

", dice un enérgico Daniel Abud, su mentor, con mucho orgullo.Recordando los primeros pasos de la firma en el año '79, tras reconvertirse y dejar su actividad como supermercadista junto a su madre y hermanos, la primera intención fue poner una juguetería, luego una librería cuyo nombre sería "chirolita".Era un negocio reconocido donde se hacían planos de arquitectura. Por el constante peregrinar de la gente, preguntando por la antigua firma, entendió que había allí un nicho comercial claro. Ese fue su lugar su comienzo.", cuenta con mucho orgullo. "".Su visión y vocación por el trabajo hecho a la perfección, hizo que con el transcurrir de los años, convocara el primer diseñador gráfico que hubo en el rubro con atención al público.", que fue muy importante para él. "Nos actualizamos permanentemente. Conocí un gran amigo hoy, Jorge Dorado, en Buenos Aires, puso su empresa propia cuando yo estaba comenzando. Aún seguimos con la amistad, él me mantenía informado. Siempre que hay algo nuevo en cuanto tecnología, me llama. Trabaja en el rubro, conoce mucho, siempre me mantiene al tanto de lo último que sale al mercado. También otro Señor, con mayúscula, enfatiza, llamado Emilio Sánchez de Rosario. Para ilustrarte, una máquina que tengo holandesa, offset se llamaba, es la cuarta máquina que entró al país y la tuve yo".No alcanzarían varias horas de charla con Daniel para que tanta pasión pueda recortarse en una nota periodística.Un nudo en la garganta se atraviesa y denota impotencia y el dolor. Un banco lo obligó a desprenderse una casa para salvar el negocio. También despidió dos empleados. Aún hoy le duele. Sobreponerse también fue un logro.A juzgar por lo dicho, haber formado un grupo de gente de confianza extrema en personas con empuje de trabajo, fue la clave que hace de este aniversario número 40 la consolidación de una cadena de valores.", puso relevancia."Una librería técnica la hicimos, hasta suena cómico, con la dedicación y trabajo de cuatro personas", confía y ríe.los que plasmaban el cruce del gasoducto por el Paraná. Era gigante, de 15 metros, según nos señaló."Todos los planos de la nivelación del rio, el paso del gas. Inventamos una pieza para una máquina. Enganchamos un rollo de papel y pudimos hacer el plano. El más grande que hacer acá. También hicimos los planos del Túnel, cuando vino desde Alemania una empresa que tuvo que trabajar reparando lo que produjo un movimiento del Túnel.Dos alemanes, grandes de edad, nos encargaron y determinaron que todos los planos se hicieran acá. Hoy están en Alemania", destacó.Al mismo tiempo, puso relevancia en que "".", manifestó.