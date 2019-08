Los recibos de jubilados se pueden obtener en cajeros automáticos

El Banco Entre Ríos informó que los jubilados provinciales y nacionales pueden obtener sus recibos de haberes en todos los cajeros automáticos de la entidad. Este servicio está disponible las 24 horas, no tiene costo, ni límites de consultas.

Por otra parte, el Banco les recordó a jubilados los diferentes canales a través de los cuales se puede acceder al recibo y resúmenes de tarjetas de crédito.



Recibos de Jubilados:

- Se pueden obtener en todos los cajeros automáticos del Banco y no tiene costo para el jubilado, ni límite en la cantidad de impresión.

- El recibo también se puede consultar a través de Home Banking o en Terminales de Auto Consulta (sucursales).

- Además, se puede optar por registrar un correo electrónico para recibirlo mensualmente (esta última opción brinda comodidad, ya que el jubilado no se tiene que trasladar).





Resúmenes de Tarjetas de Crédito:

- Se puede consultar en sucursales (desde las Terminales de Auto Consulta) y se puede pagar sólo informando el número de DNI (en sucursales o Entre Ríos Servicios).

- También se puede consultar y pagar por Home Banking/Mobile Banking.

- Otra alternativa es recibir el resumen por correo electrónico.