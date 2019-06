Haimovich presentó al equipo de Toyota Gazoo Racing en Paraná

Sobre la Hilux de Gazoo Racing

En la previa a la carrera del Súper TC2000 que se disputará este domingo en el autódromo de Paraná, en la sede de la concesionaria de Haimovich en Paraná este sábado se presentó el equipo de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, registróEl evento contó con la presencia de los pilotos Matías Rossi y Julián Santero, quienes, luego de fotografiarse y firmar autógrafos, adelantaron cómo piensan encarar la carrera que se dará en el Autódromo de Paraná. Además de dos íconos del automovilismo argentino, Juan María Traverso y Gabriel Raies.Luego de ocho años de ausencia el Súper TC2000, los Corolla volverán a competir en el circuito en el cual lograron el campeonato 2011 junto a Matías Rossi, en el último año de la categoría bajo la denominación TC2000. Ahora, en medio de la nueva era de motores Turbo y con una nueva generación de Corolla en pista, Rossi y Santero tendrán el mismo objetivo de aquel entonces, repetir victoria en suelo entrerriano."Lo que se busca a través de Toyota Gazoo Racing es que todos los conocimientos que se van adquiriendo en las competiciones se vuelquen en la producción de vehículos, por eso es tan importante el automovilismo competitivo: porque nos da herramientas y conocimientos para pasar a los autos que manejamos en la calle", valoró aRamiro Reiss, titular y socio gerente de Haimovich Hnos y Cia. En la oportunidad, agradeció: "A esta concesionaria no la podríamos tener sin tantos amigos y clientes que confían desde hace tantos años en nosotros".Por su parte, Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, remarcó a: "Paraná es el circuito que me dio el primer campeonato como presidente así la llevo en el corazón, y cada vez que volvemos, me acuerdo de lo bien que nos trataron los paranaenses"."Trajimos la Hilux de Gazoo Racing que es el producto de esta pasión por el automovilismo, que hoy nos permite vendérsela a todo el mundo desde Argentina", destacó, al tiempo que remarcó: "Al comprar un Toyota hacemos una historia exitosa para el país a largo plazo"."Me hago responsable y le doy garantías a todos los clientes, porque este es un equipo de gente que trabaja para exceder las expectativas de cada uno de los que compra un vehículo, y porque realmente esos clientes que compran Toyota, nos permitieron ser la empresa número 1 en producción, en empleo y en exportación", subrayó.En la oportunidad, Herrero anunció que "la Hilux de Gazoo Racing desarrollada en Argentina, fue aprobada por Japón como vehículo global, con lo cual, el país se incluye en la lista de clientes y en un plazo no muy largo vamos a estar camionetas desde Argentina a Japón"."Toyota arrancó con pasión de argentinos y poder demostrar la creatividad y lo que podemos hacer, nos tiene que poder contentos a todos, porque convertimos un imposible en posible", valoró. "6200 trabajadores hacemos una Hilux cada 90 segundos", cerró.