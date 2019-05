En Haimovich se presentó la nueva Toyota RAV4

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Se presentó en el salón de Haimovich de Paraná la nueva Toyota RAV4.



Al respecto, Ramiro Reiss, presidente, explicó a Elonce TV que "es la quinta generación de la RAV, junto con los usuarios actuales para que conozcan este nuevo modelo. Tiene como novedad que todas las versiones de esta generación son vehículos híbridos".



"Toyota es líder en esta tecnología, ya lleva vendido en el mundo más de 10 millones de unidades con esta tecnología. La nueva Rav viene en tres versiones, todas con motorización híbrida, es decir, un motor naftero convencional, donde el usuario cargará combustible como lo hace habitualmente pero junto con el motor eléctrico lo que hace es tener las prestaciones de un vehículo normal, cargando combustible sin tener que enchufar en la corriente eléctrica. Va a utilizar el motor eléctrico cada vez que lo pueda hacer. Eso hace que el consumo sea la mitad de cualquier vehículo de iguales prestaciones", comentó.



Asimismo, manifestó que "por la versatilidad, la viabilidad, el tamaño, son vehículos muy buscados en nuestro mercado y no solo en Argentina, en una tendencia mundial. Tiene un sistema nuevo que con una cámara monocular que tiene en el parabrisas y un censor, un radar de ondas en la parrilla, detecta que hay un vehículo frenado adelante, avisa para que acciona el freno y ayuda en el frenado. Si uno se desvía del carril y está la línea demarcada, también le avisa que se está yendo a un lugar equivocado. En la luz alta se prende y apaga automáticamente, uno ya no va a tener que andar prendiendo y apagándola cuando no viene nadie. Ayuda a un manejo confortable y a prevenir accidentes o mitigar sus consecuencias". Elonce.com