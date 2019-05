Buscan disminuir riesgo de muerte por cáncer de mama a través de telediagnóstico

El telediagnóstico disminuye la mortalidad en casos oncológicos, materno-fetales, cardiológicos y traumatológicos y permite incrementar la supervivencia en pacientes diagnosticados de forma temprana y adecuada. Pero ¿qué es, cómo se implementa y qué beneficios pueden esperarse?



La Organización Mundial de la Salud lo define como "la presentación de servicios médicos en aquellos lugares donde la distancia sea un factor crítico entregados por profesionales médicos mediante equipos de telecomunicaciones". En la actualidad, ya existen centros médicos ubicados en zonas remotas de Argentina y el mundo que se apalancan en centros de mayor envergadura con médicos especialistas y tecnología de última generación.



Su principal beneficio es la democratización de servicios especializados de salud. Gracias a los avances tecnológicos en telecomunicación y procesos de imágenes, más pacientes reciben asistencia y más profesionales sanitarios prestan sus servicios ahorrando tiempo y dinero, ya que no deben movilizarse para realizar la consulta. Además, los resultados de los exámenes se envían en un plazo de 24 horas aumentando los diagnósticos tempranos y certeros un 40%.



"Hoy nueve de cada diez casos de cáncer de mama pueden tratarse exitosamente si se diagnostican a tiempo. Acercar esta propuesta a personas que normalmente tienen que transportarse cientos de kilómetros asumiendo gastos y, posiblemente, estadía en otras ciudades es democratizar el acceso y salvar vidas", declara Guillermo Pepe, director de Mamotest, la primera red de telemamografía en Argentina y Latinoamérica que recientemente fue galardonada con el premio Global Humanitarian Award del American College of Radiology por su trabajo en la democratización del acceso a la salud.



Estos datos tienen un impacto directo en el sistema de salud, según la consultora suiza Le Fil. Su informe establece que una empresa privada como Mamotest puede salvar 5.000 mujeres al año y además contribuir con un ahorro anual de $500 millones al Sistema de Salud. "Cada uno de nuestros centros ahorra $50 millones de pesos por año al Estado fruto de la medicina preventiva", comenta Pepe.



El telediagnóstico ya pisa fuerte en el resto del mundo. Cerca del 60% de países pertenecientes a la OMS cuentan con una estrategia de e-salud. Este es el caso de vRad, compañía estadounidense líder en servicios de teleradiología que brinda soporte al 30% del Sistema de Salud en los 50 estados con un equipo de 500 médicos sub-especializados.



Afirman que Argentina es un país ideal para la implementación del telediagnóstico, no solo nacionalmente sino también regionalmente, ya que cuenta con una de las mayores densidades de médicos por habitante. Si el proyecto se escalara y prestara servicio a todo Latinoamérica, se generarían nuevos puestos de trabajo. La empresa pionera argentina que comenzó con esta labor en 2013 fue Mamotest que busca disminuir drásticamente el riesgo de muerte por cáncer de mama a través del diagnóstico precoz. Cuenta con una red de doce centros ubicados estratégicamente en Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy, y Santa Fe donde atiende a 50 mil mujeres al año. Cada uno está equipado con mamo?grafos digitales directos (2D o 3D) y te?cnicos radio?logos que realizan el diagnóstico dentro de las 24 horas. Su trabajo ha sido reconocido por instituciones internacionales como BID, Harvard Business School, Ashoka y Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo.



El desarrollo nacional del telediagnóstico depende fundamentalmente del apoyo político e institucional que obtiene. Su implementación implica nuevos protocolos de trabajo, la conformación de equipos multidisciplinarios y financiamiento. "En Mamotest ya realizamos alianzas con los gobiernos de Misiones y Corrientes con el objetivo de expandir las redes provinciales de telemamografía y abrimos cinco centros en cada plaza generando nuevos puestos de trabajo", declara Pepe quién sumará para fin de año los servicios de radiología, resonancia magnética y tomografía en el mismo formato, y quien ya logró que tres provincias aprobaran la ley que permite que las mujeres tengan un día libre laboral para realizarse su mamografía.