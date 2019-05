Ya se puede pagar con QR del Banco Entre Ríos y acceder a descuentos

Los comercios pueden adherirse y Cobrar con QR de manera 100% digital.De la mano del Banco Entre Ríos, el boom de pagos a través del sistema "Código QR" siegue expandiéndose en la provincia. En la actualidad, ya son más de 450 comercios adheridos, entre los que se destacan los rubros farmacias, indumentaria y accesorios, materiales para la construcción, almacenes, jugueterías, ferreterías y estaciones de servicio."Es muy simple pagar con QR y sólo se necesita contar con un teléfono smartphone. Se ingresa a la APP BER Móvil, y desde el botón "Pagar con QR", los clientes pueden abonar sus compras en cuestión de segundos escaneando el código", explicaron desde el Banco.Por otra parte, los usuarios cuentan con beneficios, ya que pagando con QR acceden al 30% de descuento en locales adheridos con tope de $ 500."Nosotros nos basamos en la experiencia del cliente y con el sistema QR brindamos ventajas como: accesibilidad, ya que el cliente ingresa desde la APP del Banco (BER Móvil); seguridad, porque el cliente no necesita trasladar dinero en efectivo ni tarjetas y utiliza las mismas claves con las que opera con el banco, y comodidad de pagar sin usar la tarjeta de débito. Además, este medio de pago no tiene costo para el cliente", agregaron.Los comercios, profesionales, emprendedores o personas con algún oficio, sean clientes o no clientes, pueden abrir una Cuenta QR de manera 100% digital. Deben completar un formulario a través de www.bancoentrerios.com.ar/cobraconqr , sacarle una foto a su DNI y tomarse una selfie para validar su identidad.El Banco Entre Ríos continúa en el camino de la innovación y el crecimiento constante, invirtiendo en soluciones tecnológicas diseñadas para brindar a sus clientes mayor comodidad, seguridad y agilidad en sus operaciones financieras reafirmando de esta manera el compromiso de seguir acompañando a toda la comunidad de la provincia.