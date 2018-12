Aerobox: ¡Llega el verdadero puerta a puerta a la Argentina!

Una startup argentina, aportando una solución definitiva a los tramites por importación.es la empresa líder en entrega puerta a puerta de Argentina, logrando que todos tus pedidos lleguen en un único paquete y solo cinco días después de solicitar el envío.Esta startup Argentina especializada en envíos desde el exterior permite realizar compras en cualquier sitio web del mundo (Amazon.com, Ebay.com, Alibaba.com, Carters.com, Wish.com, entre otros), aprovechar las mejores ofertas globales y conseguir productos que además tienen 0% de derechos para la importación como Notebooks, Insumos informáticos, Tablets, Consolas de sonido y muchos más.En palabras de Ezequiel Garcia (Socio en ventas de Aerobox), ". Además, hacemos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple, ágil y sin sorpresas".

Esta Navidad compra tus regalos online en el exterior y tenelos en tu casa en solo 5 días

¿Como funciona?

Para utilizar el servicio, podes comprar en cualquier tienda online del extranjero y solo tenes que colocar la dirección de entrega del depósito AEROBOX asignado. Ellos reciben los pedidos, te notifican con foto y descripción; confirmas el envío y en 5 días hábiles está disponible en sus oficinas de Buenos Aires para realizar la entrega a domicilio. Una marcada diferencia contra competidores que tardan entre 25 y 90 días.Un plus? El envío es gratis a todo el interior del País.Los clientes siempre saben cuánto van a pagar, no hay sorpresas.La transparencia es total, como cliente podes recibir atención personalizada a través del chat online, línea exclusiva por whatsapp y redes sociales, todos los días de 10 a 23 hs, incluso los fines de semana.En www.aerobox.com.ar hay una calculadora online, donde podes conocer de antemano cual será el costo total del envío con impuestos incluido.En todos los casos, los servicios se abonan a través de transferencia bancaria, MercadoPago o cualquier tarjeta de crédito con hasta 3 cuotas sin interés. Se entrega el despacho de AFIP, que respalda el ingreso legal al país de los productos comprados y para los responsables inscriptos permite recuperar parte de los impuestos.La posibilidad de consolidar los productos en depósitos propios es apreciada, no solo por particulares, sino también por las pymes. "Contar con depósitos propios nos permite agrupar varios pedidos en uno. Y como no tenemos límite de peso, muchas pymes están aprovechando el servicio para traer insumos comerciales", expresan desde el startup.